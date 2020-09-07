«Не вредит - это уже хорошо»: Как чайный гриб стал модным напитком комбуча

Чайный гриб возвращается на российские подоконники. Фото: Евгения ГУСЕВА

Помните те странные банки на окнах? Сверху марля, внутри загадочная жидкость, и что-то непонятное плавает у поверхности. Это тот самый чайный гриб, который не любили дети и яростно защищали взрослые. Сейчас его называют модным словом «комбуча», но наполнение осталось тем же. Только теперь банка на подоконнике не признак «пенсионера», а популярное молодежное веяние. «Комсомолка» решила выяснить, чем чайный гриб, наконец, заслужил внимание современного поколения, и правда ли он так полезен.

Вид новый, а смысл старый

Специфический вкус комбучи не у всех сразу вызывает положительные эмоции. Тем более в памяти еще свежи воспоминания о трехлитровой банке на подоконнике. Антон Широбоков, один из молодых любителей чайного гриба, тоже не был в восторге при первой «встрече»:

- Я, можно сказать, заставил себя полюбить этот напиток. Сначала казалось, что это не вкусно, но потом я довел комбучу до идеального состояния. Правильные пропорции, интересные добавки и вымеренный ph – залог вкусного напитка. Я работаю в баре, раньше коктейли с комбучей пользовались популярностью среди старшего поколения, сейчас молодежь тоже распробовала чайный гриб.

Теперь пожилые любители гриба могут говорить, что они «в тренде». Только вот некоторые из них уже по семьдесят пять лет в этом самом «тренде», как и пенсионерка Нина Смирнова, полюбившая комбучу еще до того, как узнала это слово:

- Я пью чайный гриб с самого детства, еще моя бабушка меня им угощала. Столько лет прошло, теперь я уже сама бабушка, а чайный гриб до сих пор с нашей семьей. Мы его вместо воды, чая, лимонадов всяких пьем, уже и не знаю, какой бы была жизнь без этого напитка.

Современная комбуча «похорошела»: стала ярче и, стоя на прилавке в небольших бутылочках, она уже вызывает интерес, а не отвращение. Сразу хочется узнать вкус привлекательного напитка. Переименовали суровый, российский чайный гриб в комбучу производители, - так он называется за рубежом. Сами подумайте, отдали бы вы рублей двести за чайный гриб? А за комбучу? Если не ходить в магазин, а открыть производство у себя на кухне, то себестоимость небольшая, примерно сорок рублей за литр.

Антон Широбоков - один из любителей чайного гриба.

Делаем чайный гриб вкусным

Антон решил поделиться своими секретами приготовления этого «чудо-напитка». Сначала просто залейте кипятком черный, зеленый или травяной чай, добавьте туда примерно пять столовых ложек сахара на литр воды, комбуча любит сладенькое. Когда чай заварится, процедите его и залейте свой гриб настоем. Накройте марлей и отправьте будущий напиток в теплое темное место отдыхать примерно на недельку.

Когда чайный гриб готов, начинается самое интересное. Можно включать фантазию и наполнять напиток дополнительными вкусами. К примеру, многих привлекает фруктовая комбуча.

- Это когда вместо чайного гриба компот получается?

- Нет, - смеется Антон, - вкус совсем другой, но это стоит попробовать.

Идем на рынок, чтобы выбрать самый подходящий персик или сочную клубнику. Тут важно не забыть поторговаться с продавцами, так можно и себестоимость напитка уменьшить. Добавляем в банку около двух ложек фрукта на литр напитка и ставим обратно в тенек. Персику, чтобы настояться нужно два дня, а вот клубнике всего ночь.

Важным моментом считается измерение ph, кислотности, готовой комбучи. Она должна быть чуть больше, чем у лимона, в районе трех. Но все зависит от вкусовых предпочтений автора. Лучше с этим не перебарщивать, можно получить раздражение рецепторов вместо ожидаемой пользы.

Правда поможет?

Одними из первых обратились к необычному напитку сторонники ЗОЖ и те, кто следят за своей фигурой. Все из-за слухов о калорийности, которая меньше, чем в яблоке. Делаем вывод, что с ним можно легко убрать мучительную пару сантиметров на талии. Но врач-диетолог Ольга Шестакова развеивает устоявшийся миф:

- Похудеть чайный гриб вряд ли поможет напрямую. Это продукт ферментации, поэтому он способствует правильной работе кишечника. В какой-то степени так можно контролировать голод, а вот сбросить вес поможет дефицит калорий. Здесь все зависит еще и от количества сахара при изготовлении. Вообще нет таких продуктов, которые действительно помогают похудеть, помогает скорее их отсутствие.

Современная комбуча «похорошела». Стоя на прилавке в небольших бутылочках, она уже вызывает интерес, а не отвращение.

Про похудение всё выяснили, придется все-таки отказаться от колбасы на ночь, а что насчет остальных рассказов об укреплении иммунитета, увеличении энергии и прочих чудесных свойствах чайного гриба?

- К чайному грибу я отношусь так: не вредит, это уже хорошо. Доказательств того, что он действительно положительно влияет на организм, нет. Я думаю, здесь людям скорее помогает вера в то, что чайный гриб, как и другие народные рецепты, работает. Мои пациенты часто говорят, что пьют его, я им этого не запрещаю. Благодаря людям, которые ко мне приходят, я знаю еще уйму подобных народных средств. Вы просто не представляете, насколько популярен имбирь, и с чем его едят. Мой совет такой: кушайте фрукты и почаще спите, тогда проблем с иммунитетом и энергией не будет, - поясняет врач-терапевт Владислав Татаринский.

Комбучу пить – здоровью вредить

С полезными свойствами разобрались, но, оказывается, если переусердствовать, можно и навредить организму.

- В процессе приготовления чайного гриба образуется небольшое количество алкоголя, - рассказывает Максим Ожегов, основатель проекта «Kombucha Club». - Но этого очень мало, чтобы навредить организму, а в большом объеме пить чайный гриб я бы не советовал, особенно детям и беременным женщинам. Новичков в мире комбучи я призываю начинать с маленьких доз, чтобы понять, какое влияние оказывается на организм. Сам я пью не более литра в день.

Популярность набирает и «брат» чайного гриба – гриб кефирный или тибетский. Это существо еще более загадочное. На основе молока он производит вкусный, домашний кефир. В интернете пишут, что и пользы много, от целого списка болезней может избавить. Здесь и гипертония, и ожирение, грибок, зубные боли, кожные проблемы, астма. Внушительно, но не доказано. Можно провести эксперимент и испытать на себе эти чудодейственные рецепты, только за результат никто не отвечает. Ну а если вдруг грибы не помогут, то они хотя бы вкусные.