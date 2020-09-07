ФГБВОУ высшего профессионального образования «Военно-медицинская академии имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации

Лечиться в Военно-медицинской академии могут и «гражданские» пациенты. Фото предоставлено пресс-службой Военно-Медицинской Академии.

Главный врач: Сергей Александрович Бунин, генерал-майор медицинской службы.

О КЛИНИКЕ

Военно-медицинская академия – старейший среди медицинских вузов страны, уникальное учреждение в системе медицинского образования России. Авторитет академии во все времена формировали ее профессора, врачи и педагоги, многие из которых стали основателями знаменитых научных школ. Среди них Николай Иванович Пирогов, Сергей Петрович Боткин, Иван Михайлович Сеченов и Иван Петрович Павлов.

Сегодня Военно-медицинская академии имени С. М. Кирова - крупнейшая клиническая база вооруженных сил России. Но клиники академии работают в системе ОМС и ДМС, так что попасть на прием к квалифицированным специалистам может и гражданское население. Лечение, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, осуществляется не только по квотам, но и на платной (договорной) основе. Лидерами по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи являются клиники нейрохирургии, отоларингологии, офтальмологии, военной травматологии и ортопедии.

На благо пациентов

Пациенты приходят в академию за высококвалифицированной медицинской помощью, и к ситуации каждого больного врачи подходят индивидуально. Здесь можно не только получить терапевтическое или хирургическое лечение, но и пройти углубленные обследования на новейшей аппаратуре.

Академия оказывает полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Фото предоставлено пресс-службой Военно-Медицинской Академии.

В 2017 году при многопрофильной клинике Военно-медицинской академии открылся новый лечебно-диагностический центр, который оказывает полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи с использованием уникальных и перспективных медицинских технологий.

- Лечебно-диагностический процесс обеспечивается за счет территориального объединения клинических подразделений по функциональному принципу. Это позволяет минимизировать сроки постановки диагнозов и оказывать медицинскую помощь за счет эффективного использования лечебно-диагностического оборудования, - говорят специалисты академии.

Лечебная база Военно-медицинской академии постоянно обновляется и дополняется высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет проводить, в том числе, сложные малоинвазивные операции. В итоге сокращаются сроки пребывания пациентов в стационаре, а процесс реабилитации проходит быстрее.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова работают врачи с мировым именем, которым доверяют жизнь и здоровье пациенты самых разных профессий и социальных слоев. При этом каждый пациент может рассчитывать не только на решение проблем со здоровьем, но и на теплое человеческое отношение со стороны врачей и медсестер. А это, как известно, способствует скорейшему выздоровлению.

Профессионализм врачей, совершенство техники и богатейший опыт позволяют браться даже за самые сложные случаи. Фото предоставлено пресс-службой Военно-Медицинской Академии.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге - это знак качества в оказании всех видов медицинской помощи. Интеллект и профессионализм врачей и высокие технологии позволяют справляться с самыми сложными вызовами, которые ставит перед медициной жизнь. Так, весной 2020 года специалисты академии активно включились в изучение проблемы коронавируса. В академии создан Научно-исследовательский институт проблем коронавирусной инфекции. Здесь выполняются научно-исследовательские работы по совершенствованию санитарно-противоэпидемических, методов диагностики, лечения и последующей реабилитации больных новой коронавирусной инфекцией. Также проводятся исследования по изучению особенностей реагирования иммунной системы, медико-психологических и гигиенических проблем у медицинского персонала при нахождении в «красной зоне» и в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Академия ведет успешную борьбу с COVID-19. При этом параллельно клинические подразделения возвращаются к оказанию медицинской помощи по своему профилю.

Клиники академии работают в системе ОМС и ДМС. Фото предоставлено пресс-службой Военно-Медицинской Академии.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Академия имеет богатую историю и традиции, но при этом постоянно развивается. Расширяется спектр уникальных высокотехнологичных медицинских вмешательств, внедряются и развиваются имеющиеся современные технологии оказания медицинской помощи. Также академия участвует в реализации национального проекта «Здоровье».

- Мы идем по пути доступности оказания медицинской помощи всем категориям граждан, - говорят врачи академии.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, 6.

Телефон: 8 (812) 292-32-86, 679-95-90 (платные услуги)

Сайт: www.vmeda.org