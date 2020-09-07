Итоги приемной кампании в вузах Санкт-Петербурга в 2020 году: самый большой конкурс - в Университете правосудия

Средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджет в Петербурге превысил 77. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на коронавирус, иногородних абитуриентов – больше, медицинские специальности – в топе. Таковы результаты приемной кампании в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году, о которых «Комсомолке» рассказал ученый секретарь городского Совета по координации поступления в вузы Николай Вешев.

В непростом 2020-ом первокурсниками-очниками, поступившими на бюджет, в Петербурге официально стали 28 349 человек (плюс 1309 к 2019 году). А хотели ими стать в сумме 413 000 человек (в 2019-ом – 374 000). Всего же в вузы города на Неве подали более 558 000 заявлений (2019 год – 484 000). Средний конкурс составил 14,58 человека на место (в 2019 году – 13,83 человека на место).

– Выросло относительное количество иногородних абитуриентов: от них поступило 73 процента всех заявлений (в 2019 году было 69 процентов), – отмечают в Совете. – Среди зачисленных на первый курс на бюджет студентов иногородние составляют 70,8 процента.

Доля иногородних, занимающих бюджетные места в вузах культурной столицы, неуклонно растет последние 20 лет. Если в 1999-ом умных ребят из глубинки в университетах и институтах Петербурга было 32,3 процента, то в прошлом году их количество достигло максимума – 70,9 процента.

Растет и число первокурсников-иностранцев. В 2020-ом от них поступило 12 000 заявлений (в 2019-ом было 10 000), а в числе зачисленных гости из-за границы составили 3,7 процента (в 2019 – 4,3 процента).

Кстати, больше стало и льготников. Если в 2019 году они составляли 1,6 процента от всего потока абитуриентов, то в этом году – 1,9 процента. Между тем, количество зачисленных льготников, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилось и составило 4,7 процента от общего числа первокурсников. Аналогичная ситуация наблюдается и с олимпиадниками.

Среди зачисленных на первый курс на бюджет студентов иногородние составляют 70,8 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любопытны цифры приемной кампании под призмой половой принадлежности. В 2020 году, как и ранее, девушки составляют большую часть потока абитуриентов – 58 процентов. Но в числе зачисленных «слабый пол» занимает только 52 процента.

Самым желанным в 2020 году для абитуриентов петербургских вузов стал Российский государственный университет правосудия: там конкурс составил 62,25 человека на место. В числе самых популярных – петербургские филиалы Всероссийского государственного университета юстиции и Российской таможенной академии, Первый мед, Химико-фармацевтическая академия, Университет имени Мечникова, ГУАП, Военмех и Политех.

– Наиболее популярными остались медицинские специальности, творческие направления, специальности экономической и гуманитарной направленности, – добавляет Вешев. – Вместе с тем, растет популярности технических специальностей.

Приемная кампания-2020 нынешних старшеклассников, наверно, не порадует: средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджет продолжает расти. В этом году он составил 77,1.

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