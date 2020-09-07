Соблюдение регламента порта Приморск могло предотвратить инцидент с танкером. Фото: ПАО «Транснефть».

В порту Приморск Ленинградской области иностранный нефтяной танкер протаранил причал. Инцидент произошел 26 августа около полудня. Во время отшвартовки судно Nordindependence совершило неудачный маневр, в результате которого повредило гидротехнические сооружения (нефтеналивные причалы № 3 и № 4) и технологическое оборудование. По предварительной оценке, нанесенный ущерб оценивается в 600 млн рублей.

После происшествия капитан Порта Приморск задержал танкер на 72 часа. Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал танкер до исполнения судебного акта, который будет принят по существу спора.

Компания «Транснефть», в состав которой входит «Приморский торговый порт», прокомментировала ситуацию. По словам представителей, сейчас эксплуатация нефтеналивных причалов № 3 и № 4 ограничена.

По одной из версий, причиной аварии могла стать совместная ошибка лоцмана и капитана. Это третий инцидент за последние четыре года, когда нефтетанкер повредил гидротехнические сооружения причала в Приморске. И прежде компания уже предпринимала попытки решить эту проблему.

- «Приморский торговый порт» намеревался минимизировать риски подобных инцидентов путем утверждения внутреннего регламента, который бы устанавливал определенные требования к лицам, осуществляющим отшвартовку судов, и к порядку проведения отшвартовки во избежание подобных аварийных ситуаций, - отмечают в «Транснефти». – Согласно этой инструкции, во время движения судна от причала на нем в обязательном порядке должен был находиться сотрудник оператора морского терминала, знающий правила работы и особенности бухты. Однако ФАС возбудила антимонопольное производство по факту принятия Руководства, посчитав, что в нем содержатся завышенные требования. В результате чего вышеуказанные положения Руководства были отменены.

Сейчас расследование произошедшего инцидента продолжается.