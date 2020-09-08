Я его держал за мужика, а из него сделали идиота: Иван Краско одобрил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП

Иван Краско жестко раскритиковал Ефремова Фото: Артем КИЛЬКИН/Борис КУДРЯВОВ

Актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, приговорили к реальному сроку. Артист по решению суда ближайшие 8 лет проведет в колонии общего режима. Также он обязан выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего, остальным потерпевшим по рублю, как они и просили. При этом госнаград опального подсудимого не лишили. Прокурор настаивал на 11 годах колонии, защита же Ефремова и вовсе просила не отправлять подсудимого в тюрьму. Одним из первых на приговор отреагировал приятель Ефремова Иван Краско, который признался, что был сильно впечатлен поведением своего коллеги в суде.

- Ну, слава Богу, что дали реальный срок, - неожиданно выдохнул в трубку в разговоре с журналистом "КП-Петербург" Иван Краско. - Я не ожидал. Он "перевертыш" оказался, а я-то его держал за мужика! А тут вдруг началось с этим Пашаевым (адвокат Ефремова - прим.ред.). Идиота сделали из Мишки. И он сам позволил себе это, будучи уже не под наркотой и алкоголем.

Иван Краско обрадовался тому, что Ефремов получил реальный срок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом Иван Краско уверен, что в колонии Ефремов будет вести себя примерно, чтобы выйти раньше, чем через 8 лет.

- Я, естественно, среди сочувствующих, хотя дружбы особой у нас не было, но симпатию друг к другу мы всегда испытывали, - вздыхает Краско. - Но чтобы себя так вести не по-мужски... Что касается 8 лет колонии, так обещали же 11 лет, а могло быть и 16! Половину срока он получил. Но я думаю, что его досрочно освободят. Он будет вести разумно.

Краско не одобрил поведение Ефремова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, что смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской набережной. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречку и столкнулся с машиной курьерской службы доставки. 57-летний водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы, а позже скончался. Актер, по версии следствия, был под воздействием алкоголя и наркотиков. До суда Ефремов находился под домашним арестом. Сначала артист записал видео-раскаяние, в котором попросил не отмазывать его. А позже стал отрицать свою вину и до последнего утверждал, что в тот злополучный вечер за рулем был не он.

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