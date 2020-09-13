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Здоровье

Как два разных человека: Петербурженка рассказала, как сбросила больше 100 кг и изменилась до неузнаваемости

На преображение молодой девушке понадобилось три года
Полина ШАНДРАК
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Весившая 200 кг петербурженка похудела больше чем на центнер.

Весившая 200 кг петербурженка похудела больше чем на центнер.

26-летняя Катерина Кузнецова – эффектная темноволосая барышня, любящая жена и счастливая мама 8-месячного малыша. Но еще три года назад для нее все это казалось фантастической историей, которая никогда с ней не не случится. При росте 172 см она весила больше 200 килограмм и настолько отчаилась, что ее стали посещать самые печальные мысли. Как ей удалось взять себя в руки и круто изменить свою жизнь - Катерина рассказала корреспонденту «КП-Санкт-Петербург».

Ходила в балахонах

Начнем с того, что Катерина никогда не была худенькой. В школе над ней постоянно издевались, обзывали «жирной» и «толстухой». Рассказать о том, что с ней происходит, девочка не могла.

- А в 13 лет у меня вообще случилась психологическая травма – родилась младшая сестра. На нее переключилось все внимание, и я еще быстрее начала набирать вес, - признается Катерина.

Травить из-за лишнего веса Катерину продолжили и в колледже. Тогда она стала еще и заедать стресс. Одеваться приходилось исключительно в балахоны, уверенности в себе становилось все меньше и меньше, но тем не менее в 17 лет у нее начались первые романтические отношения.

- Психологически было сложно, потому что видела в зеркале, как я ужасно выгляжу. Но, как и всем девчонкам, хотелось любви. Мы очень быстро начали жить вместе, и моему бывшему молодому человеку было все равно на мой внешний вид. Он ни разу не обозвал меня плохим словом. Даже когда вес перешагнул за 150 килограмм. Наоборот, он с удовольствием продолжал покупать пиццу и кока-колу, которую я пила каждый день по 2 литра, - вспоминает она.

Катерина весила почти 200 кг!

Катерина весила почти 200 кг!

Организм дал сбой

Но в какой-то момент из-за избыточного веса у девушки начало шалить здоровье: проблемы с щитовидкой, полный гормональный сбой.

- Либидо упало ниже плинтуса, а если и был секс, то очень нелепый, ведь с таким весом мне даже ходить тяжело было, - рассказывает Катерина.

Близости между ней и ее мужчиной становилось все меньше, в итоге она совсем охладела, и пара рассталась. Построить новую личную жизнь Катерине долго не удавалось, а нескончаемые диеты только прибавляли вес. Но тут, как казалось на первый взгляд, ей подвернулась удача: в 2017 году она попала на шоу «Взвешенные люди». Девушка верила, что профессионалы помогут придти в форму, и она перестанет мучиться. Но получилось все наоборот.

- Они сделали только хуже. Мне постоянно твердили: «ты толстая и в таком весе никогда не будешь счастливой». А я метод кнута не понимаю. На мне это еще хуже отразилось, - откровенничает она. - На шоу я пошла в весе 173 килограмм, а уже через полгода весила за 190 кг. Думала, что если мне не помог проект, то больше ничего уже не поможет.

Катерина оказалась в полном отчаянии, ее стали посещать ужасные мысли, но, к счастью, произошло чудо!

Даже не верится, что это один и тот же человек!

Даже не верится, что это один и тот же человек!

Похудела до 120 кг и ушла в загул

- Так совпало, что в тот день, когда я была уже на грани жизни и смерти, у меня была назначена консультация с бариатрическим хирургом. И вот именно она дала мне большую надежду, что все получится. Я услышала от нее те слова, после которых я снова захотела жить. И решила еще раз рискнуть, - рассказывает Катерина.

Катерине сделали операцию по уменьшению желудка, - вес стремительно стал снижаться. После того, как она сбросила 50 килограммов, он встал намертво.

- Похудев до 120 килограмм, я в себя влюбилась! У меня появилась уверенность в себе: я начала краситься, красиво одеваться, и ушла в загул. Внимания со стороны мужчин было очень много. У меня горели глаза. Тогда я и встретила своего мужа, - с улыбкой делится девушка.

Вместе со своей второй половинкой Катерина стала ходить в зал, правильно питаться, и на весах снова появилось двухзначное число. На преображение ушло три года, но на этом она останавливаться не собирается. Родив 8 месяцев назад очаровательного сынишку, Катерина вернулась к своим 95 кг. В планах скинуть еще, как минимум, 25.

- Похудение нужно начинать с головы! Мне кажется, лучше сразу обратиться к психологу. Иначе все это ненадолго, - уверяет она.

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ

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