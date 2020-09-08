Пляж в экостиле появится на берегу Верхнего Суздальского озера

Обновленный пляж откроется уже в середине октября. Фото: Проектная документация

Если скамьи, то из натуральной лиственницы. Если навесы, то «растворяющиеся в природном окружении». Если спортивные площадки, то в естественной зелено-коричневой гамме. Такой пляж в стиле эко появится на берегу Верхнего Суздальского озера уже в середине октября.

Преобразить задумали популярную зону отдыха неподалеку от станции метро «Озерки». В благоустройство около 16 000 квадратных метров побережья уже вложили более 90 миллионов рублей. В администрации Выборгского района обещают, что на обновленном пляже «будет уголок для каждого: и для пожилых, и для спортсменов, и для детей».

Ландшафт и зелень постараются сохранить максимально. Фото: Проектная документация

Центральная и южная части песчаного побережья останутся за любителями солнечных ванн. Здесь появятся круглые деревянные кабинки для переодевания, волнообразные скамьи с модульными лежаками и даже перлога с навесами, качелями и постом охраны. А вот обустраивать зону купания на озере не станут принципиально: уже как минимум пять лет Верхнее Суздальское озеро, по итогам исследований Роспотребнадзора, небезопасно для водных процедур (как и остальные водоемы Петербурга).

Северную часть пляжа, как и прежде, займут спортсмены. Для них организуют зону для игры в волейбол и спортивный комплекс. На песчаных склонах появится амфитеатр, где можно будет цивилизованно проводить мероприятия. У центрального входа установят настилы с навесами, под которыми можно будет отдохнуть. Здесь же останутся и туалеты, обновить которые планируют чуть позже.

Изюминкой пляжа станет перлога. Фото: Проектная документация

Пока мамы загорают, дети смогут развлечься на игровом холме. Там установят механические песочные экскаваторы, огромные песочные часы, зацепы и веревки для безопасного скалолазания. Не в обиде останутся и велосипедисты, для которых поставят четыре велопарковки, и люди с ограниченными возможностями, для которых предусмотрят отдельных вход с пандусом.

Изюминкой обновленного пляжа станут гряды каменных валунов, которые займут около 500 квадратных метров пространства. Они не только дополнят «дикий» пейзаж, но и защитят песчаные склоны от оползания и помогут в их дренировании.

Переодеться можно будет в кабинках. Фото: Проектная документация

– Сейчас на пляж заводят песок и камни, которые моют, чистят и укладывают вручную, – рассказывают в районной администрации. – Затем на объект выйдут цветочники.

Под зелень отвели почти 6000 квадратных метров побережья. Планируют не только сохранить существующие деревья и кустарники, но и высадить около 8000 новых. Хозяевами Верхнего Суздальского станут березы, в том числе карликовые, а также сосны и можжевельники. Землю застелют газоны, ковыль и полынь, а цвета зеленой картинке добавят рододендроны.

Примерно так будет выглядеть амфитеатр, собранный из лиственницы. Фото: Проектная документация

Следом за Верхним облагородят соседние Среднее и Нижнее Большое Суздальские озера. Сделать это планируют в течение ближайших трех лет, но все зависит от финансирования.

– Посмотрим, как будет функционировать общественное пространство на этом озере, – и потом станем готовить проекты на следующие два. Все зоны, конечно, будут в едином стиле, – отмечают местные власти. – Обещаем сохранить ландшафт и не заливать все бетоном.

Об истории озер расскажет инфостойка. Фото: Проектная документация

Документы на подготовку комплексного благоустройства побережья Нижнего Большого Суздальского озера уже в работе.