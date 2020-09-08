Блокадники ответили ученым, которые назвали историю про вагон кошек, привезенных в Ленинград для борьбы с крысами, «красивой легендой»

Ученые опровергли легенду о том, что в блокадный Ленинград привезли эшелон кошек. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Пожалуй, многие слышали трогательную и одновременно героическую историю о том, как после прорыва блокады в истерзанный фашистами Ленинград приехал целый вагон, а по некоторым данным – эшелон – с кошками. Усатых и хвостатых привезли с востока страны, чтобы освободить город от полчищ крыс, которые разносили болезни и уничтожали запасы. Однако на днях историки СПбГУ опровергли известную легенду, отметив, что провели исследование и не нашли документов, которые подтвердили бы этот случай. «Комсомолка» разбиралась: а были ли кошки?

УСАТЫХ ВЕЗЛИ ИЗ ЭВАКУАЦИИ

Постепенно умирать от голода ленинградцы начали еще в первые месяцы осады, и уже в первую блокадную зиму некоторые перестали смотреть как на питомцев. Со временем улицы Ленинграда заполонили разжиревшие крысы, воевать с ними было некому. В 1943 году, когда блокаду удалось прорвать, одной из главных задач было спасти запасы продовольствия и уберечь город от эпидемий. Казалось бы, выход очевиден: привезти кошек. Что, по известной версии, и было сделано. Однако, как утверждают историки СПбГУ, массовый завоз хвостатых – всего лишь красивая городская легенда, которая помогала смириться с тяжелыми испытаниями.

- Мы не нашли документов, которые подтвердили бы историю о том, что в Ленинград действительно поездом привозили кошек, - рассказали в пресс-службе вуза. – Это легенда, которая должна была помочь терпеть и дождаться освобождения от осады, это было мечтой о возвращении в счастливое доблокадное прошлое с кошками, которых не едят.

Везли их в город поездами или нет, но постановление «снабдить» Ленинград усатыми бойцами, все же было. И об этом помнят сами блокадники.

- Я знаю, что в 43-м году была стенограмма с заседания правительства, где говорили о том, что в город надо прислать кошек, - рассказывает председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. – Но я не помню, чтобы их возили поездом. Люди брали их с собой из эвакуации – для себя и для знакомых, возможно, как-то еще их сюда доставляли. Но эшелонов, о которых говорится, я не видела. Скорее всего, их и не было.

На улице Композиторов в Петербурге установлен памятник блокадной кошке. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

«ТАКИЕ УКАЗЫ ВЫПОЛНЯЛИСЬ»

О том, что Ленинград в блокадные годы был вынужден бороться не только с армией фашистов, но и с армией крыс, говорит и доктор исторических наук Никита Ломагин. По его словам, городские власти тогда подробно рассчитали, какой вред наносят грызуны и поняли, что решать вопрос надо быстро и жестко.

- Известно даже о том, что тем кто принесет убитую или живую крысу, платили какую-то сумму, - говорит ученый. – И одновременно с изготовлением приманок было решено привезти в город тысячу кошек. Тысяча – это конечно, не эшелон, как вы понимаете. Но, на мой взгляд, везли их скорее всего именно по железной дороге. Такое решение было точно, и его обоснования тоже были. А такие постановления, как правило, выполнялись, потому что речь шла о продовольственной безопасности города.

В подтверждение тому, что котиков в Ленинград все же привозили, служит сквер, посвященный им в Тюмени. На памятной табличке рассказывается, что именно отсюда усатых «призывников» перебросили в изнывающий от крысиных атак Ленинград.

Был эшелон с кошками или не был, спорить можно долго. Но эта удивительная история хороша даже в виде городской легенды. Тем более, что она так уютно прижилась в сердцах ленинградцев.