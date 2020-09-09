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Общество

Лодкам и катерам хотят запретить ходить по каналам в центре Петербурга

Если новые правила вступят в силу, штрафы будут до 100 тысяч рублей
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Комитет по транспорту намерен ввести запрет на передвижение по центру города для маломерных судов.

Комитет по транспорту намерен ввести запрет на передвижение по центру города для маломерных судов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Возможности сесть в собственный катер и прокатиться с друзьями по рекам и каналам у петербуржцев скоро может не быть. Комитет по транспорту намерен ввести запрет на передвижение по центру города для маломерных судов. Пока еще проект находится на согласовании, однако владельцы моторных лодок, катеров и яхт уже напряглись. Тем более, что их в Петербурге свыше 53 тысяч.

НАКАЖУТ РУБЛЕМ

Если у вас есть небольшая моторная лодка, на ней можно не только кататься самому, но и сдавать ее в аренду туристам. Предприимчивые «моряки» так и делают. В двух словах объясняют, как этой штуковиной рулить, и отправляют бедолаг в плавание, забыв даже рассказать про технику безопасности и водные правила, по которым живет Петербург. Именно из-за того, что таких случаев становится все больше, Комитет по транспорту и решил запретить катерам, лодкам, байдаркам и другим маломерным судам прогуливаться по городским рекам и каналам.

- Запрет коснется только тех судов, которым не нужна государственная регистрация, - поясняют в пресс-службе комитета. – Речь идет о лодках массой до 200 килограммов с мощностью двигателя до 8 киловатт. Также судно должно быть не длиннее 20 метров и вмещать не более 12 человек. Изменения в правила в первую очередь направлены на борьбу с перевозчиками, которые нелегально катают туристов по рекам и каналам и создают опасность возникновения аварий на воде.

Пока проект находится на согласовании, но уже известно, что катерам, моторным лодкам и иже с ними могут запретить ходить по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, Кронверскому проливу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. За соблюдением правил намерены строго следить.

- Мы будем регулярно выходить в рейды, чтобы контролировать ситуацию, - подчеркнули в пресс-службе Комитета по транспорту. – Нарушитель может схлопотать штраф до 5 тысяч рублей, если он физлицо и до 30 тысяч, если должностное лицо. Юрлицам и вовсе придется заплатить до 100 тысяч рублей.

Уже известно, что катерам, моторным лодкам и иже с ними могут запретить ходить по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, Кронверскому проливу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

Уже известно, что катерам, моторным лодкам и иже с ними могут запретить ходить по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, Кронверскому проливу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

«ЭТО НОНСЕНС!»

Новый проект, что очевидно, не вызвал одобрения у владельцев маломерных судов. А таковых в Петербурге свыше 53 тысяч, и каждый десятый регулярно выбирается на водную прогулку по рекам и каналам.

- Это нонсенс, такого просто не должно быть! - возмущается председатель совета «ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга» Александр Камелин. – Если мы выполняем все правила, почему мы не можем ходить, где нам хочется? Запрещать нужно только тем, кто действительно нарушает – ребятам на гидроциклах. Они хулиганят, поднимают большую волну и делают небезопасным путь для остальных.

Как уверяет Александр Камелин, водные артерии в центре города используются владельцами катеров и лодок только для прогулок. Ведь приятно собрать друзей, сесть на собственный мини-корабль и полюбоваться вечерним Петербургом с воды.

- Мы никогда не пользуемся реками и каналами в бытовых целях – чтобы быстрее куда-то добраться, например, - говорит он. – Тем более, что, насколько я знаю, скоростным судам по ним давно передвигаться запрещено.

В случае, если новые правила все же вступят в силу, по словам Александра Камелина, владельцы катеров, лодок и небольших яхт обязательно выступят против.

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