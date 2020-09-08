«Ким с вами рядом не стояла»: Стюардесса из Санкт-Петербурга покорила Сеть образом Кардашьян

Российскую стюардессу сравнили с моделью Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/alenastewardess

25-летняя стюардесса из Санкт-Петербурга Алена Глухова покорила медиапространство России своим образом Ким Кардашьян. Бортпроводницу одной из крупных авиакомпаний тут же успели окрестить самой привлекательной «небесной птичкой» в стране.

Алена ведет блог о жизни бортпроводницы и часто примеряет на себе образы знаменитостей. Фото: instagram.com/alenastewardess

Сама Алена уже давно ведет блог стюардессы, где рассказывает о буднях профессии и дает жизненные советы другим девушкам. На данный момент ее Instagram насчитывает 365 тысяч подписчиков. На днях она, стесняясь, опубликовала свой «лук» (образ – Прим.Ред.) а-ля Ким Кардашьян, знаменитой модели и жены рэпера Канье Уэста.

Поклонники оценили по достоинству перевоплощение в Кардашьян. Единственное - в соревновании по объему бедер Алена уступает. Фото: instagram.com/alenastewardess

- Если сейчас не выложу это фото, то потом точно не стану. И так в памяти хранятся сотни фотографии, которые никогда не дождутся своего часа... Поддержите сердцем, если знакома ситуация. Как вам образ? Похожа на Ким? Если хотите, то опубликую разбор макияжа в сториз, - написала Алена, еще не догадываясь, что завтра проснется известной.

Десятки СМИ и сотни групп в социальных сетях подхватили, казалось бы, местечковую новость. Но теперь красоту стюардессы оценивает вся страна. Ее подписчики, например, ставят девушку куда выше Кардашьян.

- А мне Наталью Орейро больше напоминает!

- На Ким, конечно, немного похожа, но ты гораздо красивее нее.

- Ким с вами рядом не стояла, вы разные по типажу. Вы очень красивая!

Судя по ответам на комплименты, Алена впечатлена поддержкой поклонников и рада нахлынувшей популярности. В своих stories в Instagram она периодически публикует материалы СМИ про себя. Однако на вопрос «Комсомолки», по душе ли ей сравнение с Кардашьян, стюардесса пока не ответила.

Добавим, что Алена явно не собирается останавливаться на образе Ким. В других публикациях ее Instagram есть косплеи на других знаменитостей. Взять хотя бы Анджелину Джоли в образе волшебницы Малифисенты. И да, спешим ответить на главный вопрос мужчин – у стюардессы есть муж.