Школу в Новгородской области закрыли на карантин из-за вспышки неизвестной инфекции

Больше 130 учащихся школы в Новгородской области заразились инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школе имени Горева, которая находится в поселке Шимск в Новгородской области, объявили недельный карантин из-за вспышки неизвестной инфекции. Заболел 131 ученик, это чуть больше 20% от общего числа школьников. Одни зараженные дети жалуются на кашель и боль в горле, а другие – на рвоту и жидкий стул. На месте уже работает Роспотребнадзор и Минздрав региона.

- Среди заболевших 47 учеников начальной школы и 84 – основной. Ту половину, что жалуется на кашель и горло, протестируют на вирусные инфекции. Сейчас медики местной больницы берут мазки у ребят для получения результатов в кратчайшие сроки, они станут известны вечером 9 сентября. Помимо школьников проверят и работников столовой, - передает пресс-служба правительства Новгородской области.

При этом все учителя школы на данный момент здоровы. Учреждение решили закрыть на карантин минимум на 7 дней. Ситуацию взяла на личный контроль замглавы правительства области. «Комсомолка» продолжит следить за ситуацией.