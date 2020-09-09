«Ну что, как назовем»: солист Little Big предложил выбрать имя своему будущему ребенку

Антон Лиссов с супругой ждут сына. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один из участников группы Little Big Антон Лиссов скоро станет папой. В своем Инстаграме музыкант опубликовал совместное фото с беременной супругой и даже предложил фанатам выбрать имя его будущему ребенку.

- Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: — ПАЦАН! Ждем скоро! Ну что, как назовем? – написал на своей страничке сам Антон.

Подписчики не заставили себя долго ждать и предложили кучу вариантов, в том числе: Мирослав, Святослав, Мстислав, Мирон, Владислав, Ярополк, Максим и прочие.

Некоторые уверены, что мальчика надо назвать как папу – Антоном, а другие считают что имя должно сочетаться с отчеством. Третьи предложили продолжить традицию Little Big и вернуться к славянским корням.

У лидера коллектива Ильи Прусикина сына зовут Добрыней, поэтому, если вспомнить всех русских богатырей, ребенку стоит присвоить имя Ильи Муромца или Алеши Поповича.

Были и экзотические варианты, типа Джанк или Коронтино, но в шутку.

Напомним, что свадьба Антона Лиссова состоялась в марте нынешнего года, а снимала ее режиссер фильмов для взрослых.