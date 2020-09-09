«Шансов выжить на улице у нее не было»: В Петербурге ищут дом кошечке Линд

На вид Линд не старше двух лет. Фото предоставил мини-приют «Кошкин дом».

Летом этого года кошечка Линд шокировала врачей трех ветеринарных клиник, поставила на уши несколько приютов и растрогала десятки людей, которые приняли участие в ее спасении. Малышку нашли на обочине Дороги жизни в середине июля. Она неподвижно сидела у края шоссе и ждала, когда ее хоть кто-нибудь заметит. Мимо проносились десятки машин. В одной из них ехала волонтер мини-приюта «Кошкин дом».

- Мы остановились, подошли поближе и увидели, что у кошки на шее огромная гнойная рана, - вспоминает волонтер. - Сразу же срочно помчались в ветеринарную клинику. Весь путь кошечка плакала от боли. Весила Линд меньше двух килограммов. У нее было сильнейшее обезвоживание, истощение и анемия. Рана на шее оказалась застарелым абсцессом с некрозом тканей. Скорее всего, кошку подрали собаки.

В спасении Линд участвовали десятки людей. Фото предоставил мини-приют «Кошкин дом».

- Показатели анализов были критические, поэтому Линд срочно требовался донор. Мы кинули клич на весь город. Отозвались волонтеры дружественного нам приюта со своими подопечными, - рассказывают в приюте «Кошкин дом».

- За месяц лечения Линд делали переливание крови дважды. Врачи сказали, что ей по- везло: с такой раной шансов выжить на улице у нее не было. Имя Линд крошке дали уже в приюте: шерстка у нее насыщенного шоколадного цвета, поэтому и назвали ее как марку шоколада. Сейчас все испытания позади. Малышку с завораживающим взглядом удалось вылечить. Она оказалась очень общительной, активной и жизнелюбивой. В приюте за ней закрепилось звание самой ласковой кошки на свете. Теперь Линд готова ехать домой и стать любимицей семьи.

Сейчас Линд настоящая красавица. Фото предоставил мини-приют «Кошкин дом».

СПРАВКА

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают влагу. Будущим хозяевам Линд Cat’s best подарит свою продукцию, чтобы сделать жизнь животного в новом доме еще счастливее.

НА ЗАМЕТКУ

Как забрать Линд домой? Узнать подробности можно по телефону 8-921-938-20- 70 или через группу ВКонтакте.