Бедный Йорик: Петербурженка потребовала миллион рублей от актера Данилы Козловского за удар флейтой по черепу

Данила Козловский слишком эмоцилнально играл в "Гамлете" и флейта разлетелась на части. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычный иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. В нем местная жительница требует компенсацию в миллион рублей от актера Данилы Козловского. Причиной стал…удар флейтой по голове, который женщина получила во время просмотра спектакля в театре.

- Артист театра Данила Козловский во время использования театрального реквизита – металлической флейты, нанес истцу ушибленную рану мягких тканей теменной области головы с подозрением на черепно-мозговую травму, что подтверждается выписным эпикризом от 06.12.2019 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По словам потерпевшей, в нее отлетела металлическая часть флейты длиной около 50 сантиметров, которая «могла не просто попасть в голову, но и в глаз, и другие важные органы». Особенно женщину возмутило, что спектакль остановлен не был, выйти из зала ей помогла подруга, а в медпункте театра не оказалось медикаментов, поэтому место ушиба зрительнице намазали мазью.

Позднее женщина сама добралась в Мариинскую больницу, где ей наложили швы на рану, а в другой, уже частной клинике, дали больничный на десять дней. Общая стоимость медуслуг составила 12 200 рублей.

Эту сумму, а также стоимость билета на спектакль и моральную компенсацию в миллион рублей за «колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы» женщина и потребовала от Академического малого драматического театра – театра Европы.

Также петербурженка хочет получить сумму утраченного заработка в размере 38 273 рублей и штраф в 50 процентов от присужденной судом компенсации за то, что театр не согласился ей выплатить деньги добровольно.

На следующее заседание в суд вызван и сам «виновник торжества» - Данила Козловский.

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