Марафон Победы: Как это было

«Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пять лет назад от Вечного огня Пискаревского кладбища был зажжен факел и перевезен к мемориалу «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Так появился Вечный огонь у памятного места, почитаемого ленинградцами и блокадниками. Теперь правительство Ленинградской области приняло решение каждые пять лет повторять этот маршрут и проводить «Эстафету вечного огня» - авто- и мотопробег раритетных автомобилей и мотоциклов по Дороге жизни. В этом году священный огонь зажгли на каждом километровом столбе Дороги жизни как символ памяти и благодарности ветеранам.

В этом году священный огонь зажгли на каждом километровом столбе Дороги жизни как символ памяти и благодарности ветеранам. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы помним, как умирали во время блокады ленинградцы, как погибали бойцы Красной армии, как многие, выезжая на Дорогу жизни в мечтах о том, что они вырвутся из этого ада, попадали под бомбежки и обстрелы, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Мы помним ту страшную бомбежку на железнодорожной станции в Тихвине, когда был разбомблен состав с детьми, которых вывозили из осажденного Ленинграда.

Александр Дрозденко поклонился погибшим с те страшные годы. Фото: Артем КИЛЬКИН