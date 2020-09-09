Санкт-Петербург начинает готовиться к Новому году

Около 50 деревьев окутают гирляндами, еще столько же подсветят звездами Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург только пришла осень, а Городской центр рекламы и праздничного оформления уже готовится к Новому году и Рождеству. С тяжелым 2020-ым Северная столица попрощается красиво, под мигание белых и красных гирлянд и в свете золотистых фонариков.

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

По последним данным, ведомство разыгрывает три конкурса на украшение города к зимним праздникам. Первый из них, на 18 миллионов рублей, касается елочек. Нарядные зеленые красавицы начнут появляться на улицах города с начала ноября, а разобрать новогодние искусственные деревья планируют только к середине марта 2021 года.

Всего по Петербургу с подачи Смольного расставят 23 14-метровых елки. Еще одна, восьмиметровая, появится у Софийского собора на Гусарской улице. Остальные зажгут площадь Мужества и Балканскую площадь, площадки у станций метро «Гражданский проспект, «Академическая», «Политехническая» и другие людные места города. На зеленых искусственных ветвях развесят золотистые и серебристые шарики, звездочки и снежинки, ангелочков и оленей, сердечки и даже кокошники.

Новых елок такой высоты пока покупать не планируют. Конкурс на установку 20-метровых елей и главной, 25-метровой, елки на Дворцовой площади пока не объявляли.

ПАДАЕТ СНЕГ

Свыше 14 миллионов рублей готовы потратить на оформление города сияющими гирляндами на тросах и деревьях. Петербург украсят полсотни световых композиций, подвешенных над улицами, и десяток световых коридоров (например, на Малой Конюшенной появится целая Рождественская аллея).

Около 50 деревьев окутают гирляндами, еще столько же подсветят звездами, а с 15 деревьев словно начнет падать снег. Кстати, последний вид украшений, «сноуфол», – новинка предстоящего зимнего сезона: это оборудование подрядчику придется закупить.

В числе новых украшений и ноты и скрипичные ключи, которые развесят на площади Искусств. А Александровский сад традиционно превратят в Зимний, с живым светящимся фонтанным комплексом.

В СВЕТЕ ОГНЕЙ

Отдельный контракт заключают и на украшение фонарных столбов, это удовольствие обойдется городскому бюджету в 12 миллионов рублей. Всего, в рамках этой госзакупки, в праздничное убранство облачат около 170 фонарей в центре города.

Васильевский остров разукрасят «морозными узорами» и «снежными фантазиями». Набережные Петроградской стороны засияют «парусами» на опорах светильников. Район Дворцовой площади зальет «ледяной свет». Ну, а фонари площади Искусств удивят театральными масками, скрипками и палитрами.

ВОПРОС ДНЯ: Стоит ли тратить столько денег на украшение города?

Михаил МИЛЬЧИК, искусствовед, член Союза архитекторов России:

– Украшения мне кажутся избыточными: они нужны, без сомнения, но в два раза скромнее. При этом не стоит забывать периферию. Пока же получается обилие украшений в центре, а спальные районы почти не украшены. Сэкономленные деньги, совершенно очевидно, стоило бы направить на проведение консервационных и противоаварийных работ на объектах культурного наследия. И, прежде всего, на памятниках деревянного зодчества: они наиболее уязвимы. Я имею в виду не только Курортное направление, но и Петергоф, Царское Село.

Красимир ВРАНСКИ, координатор общественного движения «Красивый Петербург»:

– Честно говоря, все эти елки – пир во время чумы. Какие елки? У нас ожидается вторая волна коронавируса. Я категорически против этих трат. Лучше бы эти день направили на какие-нибудь пособия или наборы для малоимущих и нуждающихся людей. Вот это будет для них настоящая елка.

Татьяна БУЛАНОВА, народная артистка РФ:

– Знаете, а почему не украсить город? Что касается бюджета, то, конечно, нужно найти денег и на украшения, и на больницы, и на школы. Наш город в прошлом году был хорошо украшен. Единственное, мне больше нравятся живые елки.

Сергей МАЛИНКОВИЧ, руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России»:

– Эти деньги лучше потратить на маски, антисептики, и бесплатно их раздать людям. В связи с тем, что зима будет непростая: мы не знаем, будет вторая волна или нет, но люди будут беспокоиться при любых признаках простудных заболеваний, это точно. Вспоминая, как у нас было весной, когда было не найти масок и перчаток в аптеках, сейчас эти деньги лучше направить на них.

Василий ГЕРЕЛЛО, солист Мариинского театра:

– Я Петербург очень люблю, поэтому он для меня всегда красивый. Но человеку, особенно в Новый год, хочется праздника. Если вы поставите у себя дома елку, но без украшений, это будет не то. А повесите огоньки, гирлянду, шары – уже и настроение поднимается. Я, конечно, за то, чтобы все были здоровы. Нужно строить больницы, школы. Но и ощущение праздника для нас тоже важно.

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