Медведи-заступники и куклы-врачеватели: Игрушки, которые помогали выжить детям блокадного Ленинграда

Блокадный фонд музея насчитывает около 300 экспонатов. И у каждой куколки – своя пронзительная история Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме пап, которые воевали на фронтах во время Великой Отечественной войны, и мам, которые трудились на заводах и отдавали свой последний хлеб, блокадных детей в страшные военные годы защищали… пупсы, куклы и медвежата. Блокадные игрушки стали одним из символов жизни в Ленинграде, погибающем от бомбежек, голода и холода.

Сейчас некоторые из этих игрушек, бережно хранимых их выросшими хозяева, – часть коллекции Петербургского музея кукол. Блокадный фонд музея насчитывает около 300 экспонатов. И у каждой куколки – своя пронзительная история. Самые трогательные из них «Комсомолке» поведала смотритель музея, внештатный экскурсовод Маргарита Синикиди.

КОНЕК-ГОРБУНОК, ПУПС И ЛЯГУШОНОК

Маргарита Ермакова встретила войну 7-летней девочкой. Летом 1941-го она вместе с родителями уехала из Ленинграда на дачу. Весной 1942-го семья стала готовиться к эвакуации: отец Маргариты, Павел Семенович Ермаков, руководил переправой Пролетарского завода на Большую землю.

В эвакуацию девочка взяла книжку про Конька-горбунка, пупса и лягушонка Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый эшелон, ступивший на Дорогу жизни, затонул. Второй, в котором находилась Маргарита вместе с мамой, добрался до деревни Жихарево. Там Ермаковых погрузили на товарный поезд и повезли на Урал. – На остановках в вагоны вносили бак с едой и выносили умерших, которых складывали рядами прямо на перронах, – говорит Маргарита Синикиди. Кроме мамы и папы, единственными сокровищами Маргариты в этом страшном пути оставались книжка про Конька-горбунка, пупс и заводной лягушонок.

В 1946-м Ермаковы вернулись в Ленинград. Любимые игрушки хранили в семье долгие годы. И только когда блокадные сокровища передавали в музей, стало известно, что пупсик изображает не африканца, как всю жизнь считала его хозяйка, а китайца.

ЛЯЛЬКА В ШРАМАХ

Большую целлулоидную куклу Ляльку с «живыми» моргающими глазами отец подарил Галине Клайтенберг сразу после рождения. Когда началась война, девочке было всего два годика.

У Ляльки на головке, шее и туловище навсегда остались «шрамы». Фото: Предоставлено Петербургским музеем кукол

Родители Галины Леонидовны трудились на одном из заводов Ленинграда, семья жила в коммуналке на Большой Посадской улице. Когда в начале 1942-го в соседний дом попала бомба, взрывная волна протащила по полу девочку вместе с Лялькой. Все лицо маленькой Гали было в крови. Но ее раны вскоре затянулись, а вот у Ляльки на головке, шее и туловище навсегда остались «шрамы».

В конце 1942 года Лялька вместе со своей маленькой хозяйкой и ее родителями покинула Ленинград и отправилась в Москву, куда отца Галины Леонидовны вызвали по службе.

КУКЛА ЗА СБИТЫЙ «МЕССЕРШМИТТ»

Накануне 70-летия Победы в музей приехал Владимир Шилинский-Лерри, циркач, супруг гротеск-наездницы, циркачки в третьем поколении Валентины Лерри. С собой блокадник привез ее английскую фарфоровую куклу, выпущенную на Туманном Альбионе в 1942-м.

Валентина Лерри. Фото: Предоставлено Петербургским музеем кукол

– Однажды Валя (тогда ей было семь лет. – Прим. ред.) выступала перед солдатами, уходившими на фронт, – рассказал Владимир Казимирович. – Налетели немецкие самолеты, все попрятались под товарный поезд. Валя оказалась рядом с солдатом Федором и спросила: «Почему ты не стреляешь? У тебя же есть ружье!» Солдат попытался возразить, что высоко, что это бесполезно, но все-таки выстрелил дважды – и попал!

Валентине досталась трофейная кукла Фото: Олег ЗОЛОТО

«Мессершмитт» был сбит, Федор – отмечен. Получая поздравления, он говорил сослуживцам, что у него была помощница. Взяв Берлин, Федор разыскал маленькую циркачку и подарил ей уцелевшую трофейную куклу, которую нашел в одном из разрушенных домов.

БЛОКАДНЫЙ МИШКА

Многие дети блокады рассказывают, что с игрушечными медведями им не было страшно ни под обстрелами, ни в бомбоубежище: мягкие друзья, набитые опилками, словно защищали.

– В нашей коллекции есть два одинаковых медведя одного производителя и одного года выпуска. Но сразу чувствуется, что они отличаются: один из них более трепетный, что ли, – делится директор музея Галина Варенюк. – Видимо, в блокаду семье, в которой он «жил», пришлось очень тяжело…

Этот медведь принадлежал мальчику, вся семья которого погибла в блокаду Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый блокадный мишка принадлежал девочке, которая в военные годы тяжело заболела. Лекарства, раздобытые родителями с большим трудом, не помогали. Ребенок погибал, а оставаться рядом папа и мама не могли, ведь нужно было зарабатывать на кусок хлеба. Однажды мама принесла домой игрушечного медведя и положила рядом с дочкой. Девочка начала с ним разговаривать, играть и вскоре поправилась. В семье верили, что именно мишка вылечил девочку.

А вот второй медведь принадлежал мальчику Володе, вся семья которого погибла в блокаду… Ребенок попал в детский дом. Позже вместе с другими детьми четырехлетнего Вову эвакуировали по льду Ладожского озера. С собой мальчик взял единственного «члена семьи», который остался с ним рядом, – своего мишку.

ПУПС В МАМИНОМ ПЛАЩЕ

Этого пупса мама тяжелобольной девочки обменяла на рынке на продукты. Пупсик был голый, а потому мама сшила для него одежду из кусочков ткани и старых вещей, что оставались в доме.

Пупс в плащике, сшитом мамиными руками из маминых же вещей, стал мощным оберегом: девочка пошла на поправку Фото: Олег ЗОЛОТО

Пупс в плащике, сшитом мамиными руками из маминых же вещей, стал мощным оберегом: девочка пошла на поправку.

СНЕГУРОЧКА-ЗАЩИТНИЦА

Играть с красавицей Снегурочкой Лидии Ямпольской в детстве запрещали. Кукла в белоснежном наряде передавалась в семье из поколения в поколение и стояла за стеклом большого серванта.

Снегурочка стала не просто семейной реликвией, а настоящим талисманом Фото: Олег ЗОЛОТО

Лида вместе с семьей жила тогда на Васильевском острове, и в один из блокадных дней в соседний дом попала бомба. Взрывной волной в квартире Ямпольских выбило стекла, осколки полетели в Лиду и ее родных. Вдруг дверца серванта распахнулась и приняла атаку кусков стекла на себя. Девочка и взрослые остались целы и невредимы. А Снегурочка с тех пор стала не просто семейной реликвией, а настоящим талисманом.

КУКЛЫ ИРА И ЮРА

Когда началась война, Майе Рудницкой было восемь лет. Из-за обстрелов девочке частенько приходилось спускаться в бомбоубежище. Туда с собой, помимо прочего, она брала и двух кукол – Иру и Юру. Часы, проведенные в укрытии, девочка посвящала тому, что шила для них наряды.

Ира и Юра не только помогли Майе пережить бомбежки, но и вырастили из нее профессионального модельера Фото: Олег ЗОЛОТО

Своими руками из подручных материалов она смастерила для Иры и Юры и шубки, и балетные пачки, и расшитые рубашки, и даже… комплекты для эвакуации. Словно взрослая, Майя собрала своим «деткам» рюкзачки с вещами первой необходимости, которые Ире и Юре полагалось брать с собой в бомбоубежище. В рюкзачках были носовые платки, тапочки, одежда, сменное белье.

Ира и Юра не только помогли Майе пережить бомбежки, но и вырастили из нее профессионального модельера.

ПЕТРУШЕЧНЫЙ ТЕАТР

Старинные перчаточные куклы XIX века – наследие семьи медиков, которые в годы войны работали в госпиталях Ленинграда. Нина Карпова, будучи еще маленькой девочкой, вместе с родителями стала показывать раненым военным сценки с участием петрушек, чтобы как-то развлечь солдат. Раненых становилось все больше, а потому петрушечный театр регулярно давал спектакли.

Когда «артисты» начали рваться, их заклеивали изнутри кусочками использованных медицинских карт Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда в 1942 году «артисты» начали рваться, родители заклеивали их изнутри кусочками использованных медицинских карт. Приободренные, солдаты быстрее выздоравливали и возвращались на поле боя защищать Родину.

ПЕРЧАТОЧНЫЕ КУКЛЫ

Эти перчаточные зверушки сшиты из мягких игрушек. 10-летние мальчики и девочки решили распороть свои игрушки и организовать кукольный театр для раненых малышей, которые лежали в больницах в полном одиночестве.

«Артисты» посещали госпитали и развлекала детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Команда ребят вместе со своими «артистами» посещала госпитали и развлекала других детей спектаклями.

ПУПС В СОЛДАТСКОЙ ФОРМЕ

Таких пупсов начали продавать в Ленинграде еще до начала войны. Тогда они были одеты в обычные комбинезончики. А к 9 мая 1945 года производители нарядили пупсов в солдатскую форму.

Игрушки вручали на парадах в честь Дня Победы всем женщинам, которые прошли войну Фото: Олег ЗОЛОТО

Игрушки вручали на парадах в честь Дня Победы зенитчицам, разведчицам, санитаркам – всем женщинам, которые прошли войну, – как бы напоминая, что в первую очередь женщина не солдат, а мама.