Александр Запесоцкий: Мы смогли сохранить достижения советского образования в рыночных условиях

В 2020 году в СПбГУП было подано 11 739 заявлений абитуриентов. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Петербургские вузы подводят итоги набора 2020 года. В целом высшая школа города на Неве снова подтвердила свой высокий класс и востребованность у молодежи страны.

Сегодня мы беседуем с академиком Запесоцким, ректором одного из самых успешных в стране вузов - Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Высочайшая конкуренция

- Александр Сергеевич, в этом году СПбГУП снова в числе российских чемпионов: конкурс на бюджетные места Минобра - 41 человек, набор на платное обучение возрос на 35 процентов. С чем это связано?

- Да мы уже привыкли к огромному конкурсу. Кроме бюджета Минобра, у нас есть бесплатные места Правительства РФ и места для особо одаренных за счет бюджета вуза. Всего 400 мест, что при нашей популярности ничтожно мало.

В этом году мы получили около 12 тысяч заявлений на участие в конкурсе. Для сравнения: такие крупнейшие вузы, как МГУ - 35 тысяч, Высшая школа экономики - 31 тысячу. И хотя мы не задираем цены до небес, учиться за деньги у нас могут далеко не все желающие.

Александр Запесоцкий. Фото предоставлено СПбГУП.

Конкуренция высочайшая: конкурс на менедж- мент, экономику - 102 человека на место, на рекламу и связи с общественностью - 101 человек. Средний (!) балл ЕГЭ на журналистику - 98, на лингвистику - 94, на юриспруденцию - 92,6. Средний балл поступивших на платное у нас каждый год примерно на уровне среднего для бесплатного обучения в вузах страны.

Обычно больше половины наших первокурсников поступает по рекомендациям людей, хорошо представляющих себе качество образования в СПбГУП. Это выпускники и их родители, а также работодатели.

С работой СПбГУП знакомятся Владимир Путин и Валентина Матвиенко.Фото предоставлено СПбГУП.

Качество образования и система ценностей

- «Качество» - термин расплывчатый. Всякие рейтинги выглядят не очень убедительно…

- Мы в СПбГУП считаем все эти рейтинги шарлатанством. Никто никогда не публикует методики их составления. Речь идет всего лишь о мнениях анонимных экспертов, доверять которым нет особых оснований.

Реальное качество образования зависит от различных факторов. Например, уровень профессуры и студенческий контингент в вузе, материальная оснащенность учебного процесса, наличие традиций, успехи выпускников и так далее.

Но присмотритесь внимательно. Допустим, в вузе замечательные педагоги. А принято ли там посещать все занятия или можно неделями прогуливать? Есть ли наркотики и пьянство в студенческой среде, насколько хорош нравственный климат, культивируется ли здоровый образ жизни? Склонны ли студенты ежедневно заниматься, готовиться к семинарам, серьезно относиться к производственной практике? На качестве образования отрицательно сказывается покровительство администрации отпрыскам влиятельных семей, социальное расслоение в повседневном общении студентов.

А ведь есть и другие важные вопросы. К примеру, психологическая атмосфера, взаимопомощь в коллективе, эффективность мотивации, взращивание молодежных лидеров, студенческое самоуправление, диалог администрации и студенчества… И, наконец, самое главное - система ценностей, культивируемая в вузе.

- И вы занимаетесь всеми этими сторонами жизни вуза? Как удается?

- Удается непросто, но мы работаем над всем этим уже много лет. В итоге получается. Самые большие трудности у нас, как ни странно, с федеральными чиновниками, регулирующими систему образования. Руководство страны относится к образованию как к важнейшему приоритету, а чиновники озабочены формальным функционированием.

Фото предоставлено СПбГУП.

Мы не удовлетворены практически всеми основными векторами реформы высшей школы. Не видим смысла отказываться от достижений советского периода и слепо копировать Запад, не считаем образование сферой обслуживания и разновидностью бизнеса, полагаем ущербной систему «бакалавр - магистр», скептически относимся к ЕГЭ как главному мерилу школьного образования.

Пагубно сказывается на молодежи массовая культура, психология «общества потребления», усиленно насаждаемая в стране уже почти три десятилетия. И, наконец, самая крупная ошибка реформаторов - отказ от воспитания подрастающих поколений. Последнее, правда, сейчас начинают устранять.

Считаю главной заслугой нашего коллектива развитие лучших достижений советского образования в рыночных условиях. Мы разработали собственную концепцию образования, которую называем культуроцентристской. Российская академия образования давно признала ее перспективнейшей для России в XXI веке.

Кстати, наши выпускники уже более пятнадцати лет демонстрируют стопроцентное трудоустройство.

Фото предоставлено СПбГУП.

КСТАТИ

Пример для других

- Каждый, кто побывал в СПбГУП, испытывает культурный шок в самом высоком смысле слова. Необычно все: от организации пространства, материальной среды до лиц студентов, их поведения. Ошарашенные американские журналисты даже назвали СПбГУП синтезом Гарварда и Голливуда. Казалось бы, все вас должны копировать. Но этого не происходит. Почему не делитесь с коллегами своими ноу-хау?

- Не претендуем на роль учителей. В стране много сильных вузов со своими моделями образования, своими достижениями. Ректоры работают над теми задачами, которые ставят учредители. Идеи, лежащие в основе нашей системы работы, известны. Моя книга «Образование: философия, культурология, политика», отмеченная в 2007 году премией Правительства РФ, цитировалась в научной литературе более 1100 раз. Кое-что из нашего опыта коллеги перенимают.

Но в целом систему работы СПбГУП пока не воспроизводит никто. Наверное, время еще не пришло. Но придет, не сомневаюсь.

КОНКРЕТНО

Цифры и факты о СПбГУП

- Конкурс на бюджетные места Минобра - 41 человек на место (в вузы Петербурга в среднем - 14,6 человека на место).

- Максимальный средний балл зачисленных на специальность - 98 (журналистика).

- Набор на платное образование вырос за год на 35%.

- Средний балл обучающихся в СПбГУП на платной основе равен среднему баллу обучающихся бесплатно в вузах страны.

- Уже свыше 15 лет выпускники СПбГУП демонстрируют 100%-ное трудоустройство.