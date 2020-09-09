Волейбольный «Зенит» сняли с Кубка России из-за возможной вспышки коронавируса в команде

Петербургский "Зенит" отстранили от розыгрыша Кубка России. Фото: ВК "Зенит" / vk.com/vczenitspb

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» отстранен от розыгрыша Кубка России, отборочный тур которого проходит в Москве с 6 по 11 сентября. Причиной такого решения стало ухудшение здоровья нескольких игроков, у которых нашли признаки ОРВИ.

- В течение первых двух игровых дней (7 и 8 сентября) ряд игроков почувствовал себя плохо, у них повысилась температура и появились признаки ОРВИ. По решению тренера и врача команды, они были изолированы, - сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Несмотря на то, что все спортсмены перед поездкой на турнир сдавали тесты на коронавирус и они были отрицательными, а заболевшие не принимали участия в играх, всем клубам, приехавшим в Москву и имевшим контакты с «Зенитом», рекомендовано срочно пройти новое тестирование.

Сам петербургский клуб пока не сможет принять участие в турнире.

- Отстранить от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России команду «Зенит» (Санкт-Петербург) и рекомендовать ей в срочном порядке покинуть место проведения соревнований, а также проверить всех членов команды на COVID-19, - говорится в заявлении федерации.

О результатах тестов «Зенит» обязали сообщить в директорат ВФВ.