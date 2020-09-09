«О симпатии спросите Ксению»: Сергей Боярский рассказал о новогоднем снимке с маленькой Собчак

Сергей Боярский и Ксения Собчак дружили в детстве Фото: instagram.com/boyarskiy_official

Фанаты Ксении Собчак и семьи Боярских уже которой день обсуждают снимок, который опубликовали фанаты в Instagram. На снимке запечатлены совсем юные Ксения и Сергей Боярский, рядом с ними молодой Д'Артаньян и другие родственники, которые отмечают праздник. Какой именно, - и стали гадать поклонники Собчак. "Комсомолка" же решила узнать все детали из первых уст и позвонила депутату Госдумы РФ Сергею Боярскому.

- Это Новый год, - улыбается Сергей Боярский. - Тут папин брат дядя Коля, моя бабушка, Сергей Мигицко, тетя Оля Разумовская с дочерью, на переднем плане лицо закрывает моя сестра Лиза. Это наша квартира на Мойке. А как Ксения зашла к нам? Видимо, они пришли с родителями. Я помню, как в какой-то из праздников Анатолий Александрович (Собчак - прим.ред.) заходил с супругой и дочерью. Так было принято - соседи заходили друг друга поздравить.

Семья Боярских жила в одной парадной с Анатолием Собчаком Фото: Валерий ПЛОТНИКОВ

Не секрет, что семьи Боярских и Собчак жили в одной парадной в центре Петербурга. Как-то сама Ксения Собчак даже вспоминала, что часто бегала к Сергею в их квартиру на первом этаже. При этом ей было запрещено покидать дом, а через окно своего друга она легко выбиралась на улицу, минуя дежурившую у дома охрану.

К слову, Сергея Боярского называют первой любовью Ксении Собчак. По воспоминаниям их знакомых, между ними была романтика. Точнее - со стороны Ксении.

- Сергей Михайлович, правда, что Ксения испытывала к вам симпатию?

- Это у спросите лучше у Ксении, мы были соседями, друзьями, приятелями, не более того, - пояснил Боярский-младший.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ксения Собчак рассказала Урганту, как убегала от охраны через окно Боярского

А также призналась, что после рождения сына перестала негативно реагировать на детей (подробности)