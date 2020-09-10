Зеленый фронт ленинградских полей

Александр Егоров рассказал о своем методе, с помощью которого борщевик можно уничтожить без вреда для других растений.Фото:Общественная палата Ленобласти.

В минувшую пятницу в рамках Международной ежегодной выставки-ярмарки «Агрорусь» состоялся очередной круглый стол, организованный Общественной палатой Ленинградской области. Ведущие эксперты в области сельского хозяйства, представители муниципальных районов, органов исполнительной власти региона, а также члены комиссии по агропромышленному комплексу, природопользованию и экологии собрались, чтобы обсудить одну из самых насущных проблем - методы борьбы с опасным и живучим борщевиком Сосновского, который с каждым годом захватывает все новые и новые территории.

Одним из ключевых моментов круглого стола стало выступление доктора сельскохозяйственных наук, начальника научно-исследовательского отдела селекции, воспроизводства и химического ухода за лесом Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства Александра Егорова. Он рассказал о результатах испытаний селективных гербицидов - наиболее перспективного на данный момент метода уничтожения борщевика, который подробно обсуждался на круглом столе Общественной палаты Ленинградской области в прошлом году.

- Почти все существующие методы имеют один большой недостаток: из года в год обрабатываются одни и те же площади, - отметил Егоров. - Борщевик сначала уничтожается, а потом вновь вырастает на выжженной земле как ни в чем не бывало, и все повторяется по кругу. Селективные гербициды позволяют провести одну обработку, при которой прицельно уничтожается именно борщевик. При этом растения других видов, в том числе злаки, остаются нетронутыми. На следующий год при необходимости можно сделать контрольную обработку. Это намного более эффективно и, кроме того, выгодно в плане финансовых и трудовых затрат. Мы провели испытания, которые показали, что метод работает: борщевик, пусть и не за две-три недели, но отмирает и уже не восстанавливается.

Затронули на круглом столе и еще одну важную тему - вопрос подведомственности.

- Самая большая проблема в том, что все работы ведутся на разных категориях земель, - отметила заместитель руководителя Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Лариса Додичева. - И есть межведомственные участки, которые не обрабатываются никем. Нужно создать единый управленческий орган, который будет контролировать борьбу с борщевиком в целом, вне зависимости от категории земель. Тогда мы сможем работать эффективнее.

По словам модератора мероприятия и председателя комиссии Общественной палаты Вероники Тарбаевой, по итогам круглого стола будет сформирован перечень предложений и инициатив, которые предложат на рассмотрение профильным комитетам и ведомствам.

- У нас на данный момент необъятный круг работ, - констатировала Тарбаева. - Поэтому, конечно, такие встречи, где собираются люди из разных сфер, с разными предложениями, идеями и инициативами, имеют огромное значение. Так что мы будем продолжать проводить их и впредь.