Ушли за грибами и исчезли: Спасатели обнаружили мать и ребенка, пропавших в лесу в Ленобласти

Ночью пропавших в лесу маму с ребенком искали спасатели, полиция и добровольцы. Фото: ГУ МЧС по ЛО

Серьезная поисковая операция развернулась в ночь на 10 сентября у поселка Кузнецы Ломоносовского района Ленинградской области. Здесь спасатели, сотрудники местной администрации и добровольцы искали пропавших грибников – мать с дочкой, которые потерялись в лесу.

- Вечером 9 сентября поступил вызов: заблудились женщина с шестилетней девочкой. За грибами они отправились вчетвером – бабушка, мать, внучка и любимец семьи – бордосский дог. В лесу они разделились и бабушка вернулась к дороге одна, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пожилая женщина попыталась дозвониться до родных, но телефон сел. Солнце в этот момент клонилось к закату и пенсионерка сообщила о ЧП мужу пропавшей. Он поднял по тревоге соседей и местную администрацию, а те сообщили в МЧС.

На место происшествия примчались спасатели 37 пожарно-спасательного отряда (ПСО), бойцы Северо-Западного регионального ПСО МЧС России и спасатели из Тосно, а также аэромобильная группировка и оперативники Главного управления МЧС России по Ленинградской области. К поискам пропавших подключились представители администрации Пениковского сельского поселения, полиция и добровольцы.

Спасатели из Тосно нашли маму с дочкой в лесу по лаю собаки. Фото: ГУ МЧС по ЛО

Уже под покровом ночи в леса ушли в общей сложности 86 человек, которые прочесали каждый метр участка, ограниченного дорогой и рекой, но ничего не нашли. Лишь к трем часам ночи поисковики перебрались вброд через речку, за которой вскоре и услышали лай собаки. Рядом с догом были и мама с напуганной дочкой.

На то, чтобы вывести потеряшек из леса, у тосненских спасателей – именно они нашли пропавших – ушло еще два часа.

Все это время за близких переживали глава семейства и бабушка, которой даже потребовалась помощь психолога – одна из сотрудниц сельской администрации имела нужное образование и успокоила пенсионерку.

Уже под утро все уставшие, замерзшие, но счастливые разъехались по домам. Мама с дочкой и родными – отогреваться после ночных приключений, а поисковики – отдыхать.

Отыскать потеряшек удалось лишь к утру. Фото: ГУ МЧС по ЛО

В МЧС отмечают, что только за минувшие сутки в Ленобласти из лесов спасли 20 человек, а всего с начала лета в МЧС поступило 979 заявок о заблудившихся. Помощь оказана 1222 людям. Похожая тревожная статистика и у добровольных поисковых отрядов.

Спасатели еще раз напоминают жителям Ленобласти и петербуржцам, что при походе в лес даже «на пару часов» надо заряжать телефон полностью, по возможности брать запасной аккумулятор, а также теплые вещи и запас еды. Компас тоже не будет лишним.

Если же вы потерялись, то надо оставаться на месте, не паниковать и тогда все кончится хорошо.