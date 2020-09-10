Звоночки бесплодия: 6 поводов сходить к врачу

Позитивный настрой и хорошие врачи – порой, именно этого петербуржцам не хватает для того, чтобы стать родителями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть общее правило: идти к врачам нужно, если пара не может зачать ребенка в течение шести - двенадцати месяцев. Но порой проблемы с продолжением рода можно предсказать заранее, даже до первых попыток стать родителями. О тревожных признаках возможных трудностей с зачатием «Комсомолка» поговорила с акушером-гинекологом-репродуктологом, заведующим отделением вспомогательных репродуктивных технологий петербургского Центра планирования семьи и репродукции, кандидатом медицинских наук Романом Фунденом.

1. НЕРЕГУЛЯРНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ

- Менструальный цикл - основной показатель репродуктивного здоровья женщины, - говорит Роман Фунден. - Если он четкий как часы, если в середине цикла происходит овуляция, то, скорее всего, с гормональным фоном все в порядке.

Любое изменение цикла должно насторожить: если в одном месяце он 20 дней, а в другом - 28, это не очень хорошо.

- Главное - это регулярность, - подчеркивает наш эксперт. - «Плавающий» цикл может говорить о проблемах с гормональным фоном или овуляцией, о синдроме поликистозных яичников. Если овуляции нет - это называется ановуляторный цикл, - то и беременности не стоит ожидать.

Это как раз тот случай, когда можно не ждать несколько месяцев, а сразу обратиться к гинекологу или репродуктологу.

Акушер-гинеколог-репродуктолог Роман Фунден. Фото: Артем КИЛЬКИН

2. БОЛЕЗНЕННЫЕ МЕСЯЧНЫЕ

Могут быть одним из симптомов эндометриоза, который также мешает зачатию. О нем же могут свидетельствовать боли во время полового акта, чересчур обильные или, наоборот, скудные выделения, болезненные ощущения в кишечнике.

- А вот овуляция с дискомфортом - это просто индивидуальная особенность и не влияет на репродуктивные функции, - объясняет Роман Фунден. - Бывает, женщинам даже ставят диагноз - синдром болезненной овуляции.

3. ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ

- Активный репродуктивный возраст - до 35 лет, - говорит Роман Фунден. - Затем репродуктивная функция постепенно снижается, и после 43 лет самостоятельная беременность - это крайне редкое явление, даже если у женщины еще есть овуляция. Дело в том, что идет старение клетки, а значит, даже при помощи ЭКО добиться беременности со своими яйцеклетками уже сложно.

Наш эксперт советует тем, кто планирует ребенка после 35 лет, не тратить время, ожидая «милостей от природы», а сразу начинать с медицинского обследования.

- Первый шаг в любой ситуации: отправить мужчину на спермограмму, - объясняет репродуктолог. - Если там все хорошо, тогда уже можно начинать обследовать женщину.

4. ПЛОХИЕ МЫСЛИ

Роман Фунден уверен: современные пары слишком погружаются в проблему «получится родить или нет?». А иногда все, что надо, - это «отпустить голову». И, занимаясь любовью, не думать о том, произойдет в этот момент зачатие или нет.

- Частая история: женщина сначала рожает с помощью ЭКО, а спустя несколько лет беременеет спокойно самостоятельно, - говорит врач. - Просто она стала жить, как надо.

5. РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Когда организм истощен, природа будет противиться наступлению беременности.

- Есть даже такое понятие: аменорея военного времени. У многих женщин во время войны не было менструаций - природа давала понять, что не время сейчас рожать, - говорит Фунден. - Стрессовая аменорея - тоже частое явление. Кроме того, постоянный хронический стресс ухудшает качество спермы.

Не получается зачать? Успокойтесь! …И сдайте анализы. Фото: Артем КИЛЬКИН

6. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Даже если они уже пролечены, они все равно наверняка повлияют на способность женщины зачать малыша.

- Трихомониаз, хламидиоз, гонорея - если в анамнезе пациентки есть такие эпизоды, то для меня это «звоночек» о возможной непроходимости, закупорке маточных труб, - рассказывает наш эксперт. - Кстати, различные полостные операции, даже тот же аппендицит с перитонитом, а также воспаления, например придатков, кисты, выскабливания, аборты также могут провоцировать спаечные процессы и, как следствие, проблемы с зачатием.

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