Прививочная кампания против гриппа в Санкт-Петербурге в 2020 году: Когда и где сделать бесплатно

Успеть сделать прививку против гриппа нужно до того, как он придет в город. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в разгаре вакцинация против гриппа. Прививочная кампания в 2020 году обещает стать беспрецедентно масштабной: в планах охватить 60% петербуржцев – более трех миллионов человек. Рассказываем все, что надо знать об особенностях нынешнего эпидемиологического сезона, и где можно бесплатно сделать прививку от гриппа в Санкт-Петербурге.

Почему нужно сделать прививку как можно раньше?

Потому что в городе уже начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Как говорят в комитете по здравоохранению, пока что вируса гриппа в городе нет. Но успеть сделать прививку надо до того, как он придет в город. А это, ориентировочно произойдет ближе к концу осени. Не забывайте, что иммунный ответ формируется от двух недель до месяца.

Кроме того, в этом году высока вероятность микст-инфекции: одновременно коронавируса и гриппа. С таким медики пока еще не сталкивались и не готовы прогнозировать возможные осложнения. Так что вакцинация это еще и защита от таких рисков.

В чем особенность вакцин этого года?

Они обновлены практически полностью. Такое случается крайне редко, последний раз – двадцать лет назад. По словам представителей Роспотребнадзора, три из четырех штаммов, которые в этом году, по прогнозам, будут циркулировать в России, раньше в нашей стране не встречались.

- Но мы знали об этом и готовились, поэтому вакцины, как трех-, так и четырехвалентные, содержат актуальный состав, - подчеркнула исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

В Петербург уже поставлена вакцина «Совигрипп» для детей и взрослых. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чем прививают?

- В рамках Национального календаря прививок в Петербург уже поставлена вакцина «Совигрипп» для детей и беременных и вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, - рассказали в комитете по здравоохранению. - Также дополнительные дозы вакцины «Гриппол плюс» закуплены за счет районов.

Все эти вакцины – трехвалентные. То есть, они защищают от трех из четырех актуальных штаммов гриппа. Кроме того, есть еще трехвалентная вакцина «Ультрикс» и четырехвалентная - «Ультрикс Квадри». Все – российского производства.

Специалисты уверяют, что разницы между трех- и четырехвалентными вакцинами практически нет.

Что касается импортных вакцин, то с ними пока что напряженно. Это связано, в том числе, с новыми правилами маркировки препаратов. В коммерческих клиниках «Комсомолке» сообщили, что поставки французского «Ваксигриппа» ожидают не раньше конца октября – начала ноября. Голландского «Инфлювака» на российском фармацевтическом рынке в нынешнем сезоне скорей всего не будет.

Где можно сделать прививку против гриппа в Санкт-Петербурге?

Бесплатно, по полису ОМС, во всех городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах. В этом году в Петербурге работает 51 прививочный пункт. Искать их нужно у станций метро, железнодорожных станций и в торговых центрах.

- В мобильном пункте бесплатно привиться может любой гражданин при предъявлении паспорта независимо от прописки, - подчеркнули в комитете по здравоохранению.

Кроме того, можно сделать прививку платно, правда, все теми же отечественными вакцинами (выше мы уже объяснили почему). В коммерческих клиниках это стоит в среднем от 800 до 2300 рублей, в зависимости от вакцины, и того, входит ли в услугу входит осмотр врача-терапевта или иммунолога (как правило, да).

А это безопасно?

Да, во всех вариантах ответа на вопрос. Если мы говорим о мерах профилактики коронавируса, то здесь нужно знать, что и до, и после смены машины обрабатывают дезинфекционным раствором. После каждого пациента также дезинфицируют контактные поверхности. Социальная дистанция и термометрия также обязательные составляющие вакцинации.

Что касается самой прививки, то сначала врач проверит, есть ли противопоказания. Вакцинация запрещена в случае, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронического.

В частных клиниках в Санкт-Петербурге прививка против гриппа стоит в среднем от 800 до 2300 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всем ли можно прививаться от гриппа?

Про острые или хронические болезни мы уже сказали. Кроме них, одно из основных противопоказаний – это аллергическая реакция либо на предыдущую прививку, либо на куриный белок – он является одним из компонентов вакцины. Также среди противопоказаний заболевания надпочечников, а также наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы.

КОНКРЕТНО

Пункты мобильной вакцинации в Санкт-Петербурге в 2020 году

Василеостровский

«Василеостровская» - 17, 24 сентября, с 15.00 до 19.00

«Приморская» - 16, 23, 30 сентября, с 15.00 до 19.00

Калининский

«Гражданский проспект» - до 13 ноября, по четным дням с 15.30 до 19.30, по нечетным дням с 14.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 14.30. Кроме воскресенья.

«Площадь Ленина» - с 11 сентября до 26 октября, по будням с 14.00 до 20.00

«Академическая» - до 12 ноября, по четным дням с 14.00 до 20.00, по нечетным дням с 15.30 до 19.30, суббота с 11.00 до 14.30. Кроме воскресенья

«Политехническая» - с 14 сентября до 11 ноября, по будням с 15.00 до 19.30

«Площадь Мужества» - с 14 сентября до 16 октября, по будням с 16.00 до 19.30

Кировский

«Нарвская» - 16, 23, 30 сентября, с 17.00 до 19.30

«Ленинский проспект» - до 30 сентября, по будням с 08.30 до 19.30

«Автово» - 15, 22, 29 сентября, с 17.00 до 19.30

Колпинский

ж/д станция г. Колпино – с 8 сентября, вторник, среда, четверг с 17.00 до 19.00

Красногвардейский

«Новочеркасская» - сентябрь, по будням с 16.00 до 19.00

«Ладожская» - сентябрь, по будням с 16.00 до 19.00

«Ладожская» (пешеходная зона) – сентябрь, по будням с 14.00 до 20.00, суббота с 10.30 до 18.00

Красносельский

ул. Маршала Захарова, 21 (супермаркет «Идея») – сентябрь, понедельник, среда с 14.00 до 17.00, пятница с 13.00 до 16.00

Красное Село, ул. Свободы, 85 – 16 сентября с 17.00 до 19.00, 23 сентября с 09.00 до 11.00

ул. Партизана Германа, 2 (ТК «ОКЕЙ») - 16, 19, 23, 30 сентября, с 14.00 до 19.00

пос. Можайск, ул. Советская, д.5 – 18 сентября, с 09-00 до 11-00

пос. Горелово, Красносельское шоссе, д. 46/2 - 21, 30 сентября, с 09.00 до 11.00

пос. Хвойный, 33 - 24 сентября, с 09-00 до 11-00

Красное Село, ул. Освобождения, 31 (МФЦ) - 28 сентября, с 09.00 до 11.00

Красное Село, ул. Красногородская, 7, корп. 2 (офис ВОП) - 14 сентября с 09.00 до 11.00, 29 сентября с 17.00 до 19.00

пос. Горелово, ул. Коммунаров, 190-11 - 25 сентября, с 09-00 до 11.00, 17 сентября с 17.00 до 19.00

Красное Село, ул. Лермонтова, 11 корп. 2 – 15 сентября с 09.00 до 11.00, 22 сентября с 17.00 до 19.00

Пр. Ветеранов, 166 – 12 сентября с 10.00 до 14.00 ,22, 25 сентября с 14-00 до 19-00

пос. Ленино- 11, 15, 24 сентября с 14.00 до 19.00, 26 сентября с 10.00 до 14.00

Кронштадтский

Пр. Ленина,13 – сентябрь, понедельник, среда, пятница с 18.00 до 20.00

Московский

«Электросила» - до конца октября, по будням с 17.00 до 20.00

«Московская» (у «Макдональдса») – до конца октября, вторник, среда, четверг с 18.00 до 20.00

«Звездная» - до конца октября, по будням с 17.00 до 21.00

Невский

Пр. Большевиков, 18А («Улица Дыбенко») - 21-25 сентября, 5-9, 19-23 октября, с 10.00 до 13.00, с 16.00 до 20.00

ул. Коллонтай, 20 («Проспект Большевиков») - 14-18, 28-30 сентября, 1-2, 12-16, 26-30 октября, с 10.00 до 13.00, с 16.00 до 20.00

«Ломоносовская» - с 14 сентября до 30 октября, по будням, с 09.30 до 14.00, с 15.30 до 19.30

Петроградский

«Чкаловская» - до 23 октября, по будням с 10.00 до 14.00

«Горьковская» - до 23 октября, по будням с 15.00 до 19.00

Приморский

«Старая Деревня» - 16-17, 23-24, 30 сентября, 7, 21, 28 октября, с 14.00 до 19.00; 18, 25 сентября с 14.30 до 19.00

«Комендантский проспект» -15-16, 19, 22-23, 26, 29-30 сентября, 2, 12, 16, 26 октября, с 14.30 до 19.00

«Черная речка» - 20, 28, 30 сентября, 5, 9, 19 октября, с 14.00 до 18.00; 11, 15, 17, 22, 24, 29 сентября с 15.00 до 19.00

«Беговая» - 15, 17-19, 22, 24-25, 29 сентября, 14, 23, 30 октября, с 15.30 до 19.30

«Пионерская» - 16, 23, 30 сентября с 12.30 до 20.00; 14-15, 17, 20, 22, 24 сентября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября с 14.00 до 19.00; 12, 19, 21, 26 сентября - с 11.00 до 16.00; 18 сентября c 15.00 до 18.00; 7, 21, 28 октября - c 12.30 до 18.30

Пушкинский

ж/д ст. Царское село - 11, 14-18, 21-25, 28-30 сентября, 12-16, 26-30 октября, с 08.00 до 11-00, с 16.00 до 19.30

Микрорайон «Славянка», ул. Галицкая, 2 -11, 14-18, 21-25 сентября, с 08.00 до 11-00, с 16.00 до 19.30

Шушары, Первомайская, 20, - 5-9 октября, с 08.00 до 11-00 и с 16.00 до 19.30

Ленсоветовский, Московское шоссе, 246 - 28 сентября-2 октября, с 08.00 до 11-00, с 16.00 до 19.30

Фрунзенский

«Купчино» - до конца октября, понедельник, среда, пятница с 09.00 до 20.00, вторник, четверг с 09.00 до 14.00, с 15.00 до 20.00.

«Международная» - до конца октября, понедельник, среда, пятница с 09.15 до 14.00, с 15.00 до 19.45.

Центральный

«Владимирская» - до конца октября, по будням с 09.00 до 16.00.