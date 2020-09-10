Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные дожди в Санкт-Петербурге

Дожди идут в Петербурге примерно с 1703 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шторм, обрушившийся на Санкт-Петербург 10 сентября, заставил горожан спрятаться по домам, а дамбе - закрыть створки, чтобы уберечь Северную столицу от наводнений. Резкие порывы ветра ломали деревья и даже завалили на водителя автокран. В это же время по улицам хлестали струи проливного дождя.

Чего ждать от природы жителям Северной столицы и будет ли еще тепло, «КП-Петербург» спросила метеоролога Юрия Куткевича.

- Сейчас в город пришел циклон с Атлантики. Непогода будет бушевать в Петербурге до ночи, а потом утихнет. 11 числа циклон уйдет на северо-восток, ветер будет умеренным, а давление повысится. В пятницу и субботу ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Ночью температура составит +8…+11 градусов, а днем воздух прогреется примерно до +15, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» специалист.

Увы, но осень в северной столице - время непогоды и постоянной сырости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но если в ближайшие два дня ливней ждать не стоит, то уже в воскресенье петербуржцам грозит удар непогоды. 13-го числа пришедший с запада атмосферный фронт принесет сильные – до штормового – ветра, также возможны и сильные дожди.

Но в целом, до середины следующей недели в Петербурге будет облачная с прояснениями погода, с кратковременными осадками, без пугающих ливней и ветров. Температурный фон днем останется чуть выше нормы, на отметке в +14…+16 градусов. А вот потом придет похолодание и в последующие дни столбик термометра не будет подниматься выше +10 градусов.