В Санкт-Петербурге создадут Национальный газовый союз

Ассоциация будет представлять интересы своих членов — участников газового рынка России. Фото: предоставлено «Автогаз».

Крупные газовые компании создадут в Петербурге Национальный газовый союз. Ассоциация объединит игроков газового рынка, включая независимую розницу. Организация будет представлять интересы своих членов в органах государственной власти и управления, судах и международной арене. Основной задачей станет защита их экономических интересов: разъяснение позиции участников союза в условиях изменения конъюнктуры цен на газомоторное топливо, участие в подготовительных процедурах законотворческого процесса, а также решение споров и конфликтов.

УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ

Президентом союза станет Олег Коломийченко, двадцать лет возглавлявший Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Одним из самых громких дел ведомства за время его службы стало разоблачение ценового сговора топливных компаний во время бензинового кризиса в 1999 году.

Президент «Национального газового союза» Олег Коломийченко. Фото: из личного архива героя.

- Саморегулируемые организации в России начали создаваться давно, это мировой тренд, - объясняет Олег Коломийченко. - В странах с наиболее свободной рыночной экономикой такие объединения занимаются тем, чем у нас занимается государство: они самостоятельно разрабатывают правила игры, утверждают требования к качеству и безопасности и во многом даже конкурируют с профсоюзами. Это правильно, поскольку профессионалы лучше любого чиновника знают, как они должны работать.

По словам эксперта, в настоящий момент российский рынок газа только строится. И на этом этапе важно выработать условия и правила игры для его участников. Одна из целей, которую ставит перед собой союз, - формирование цивилизованного рынка, который будет поставлять потребителю качественный продукт.

- На заре становления рыночной экономики было засилье контейнерных заправок, цистерн на колесах. Ни уровень обслуживания, ни топливо не соответствовали современным требованиям. В том числе и с помощью антимонопольщиков было сформировано конкурентное поле среди крупных компаний. В результате этого качество услуг выросло, а на рынок пришли зарубежные представители, - объясняет Олег Коломийченко. - Такая же цель у нас и по рынку газа для населения. Сейчас среди игроков есть компании, которые нарушают технические требования, не обеспечивают безопасность. Иногда это приводит к трагическим последствиям. Когда будет создан союз, он, в том числе от имени профессионального сообщества, сможет информировать о недостатках, присутствующих на конкурентном поле.

Вступить в ассоциацию могут все участники газового рынка России. Фото: предоставлено «Автогаз».

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ СОЮЗА?

В числе первых к союзу присоединилась компания «Автогаз». Сегодня она объединяет более двадцати газозаправочных комплексов, расположенных в Петербурге и Ленобласти.

- Профильные союзы создают конкурентоспособные условия рынка для всех его участников, - отмечает директор по маркетингу и продажам компании «Автогаз» Николай Королев. - Национальный газовый союз займется координацией компаний и их объединений, анализом и прогнозированием развития рынка, разработкой предложений по формированию планирования его единой концепции, разработкой и реализацией экономической стратегии деятельности членов союза, а также будет проводить мероприятия, нацеленные на повышение конкурентоспособности представителей рынка.

Директор по маркетингу и продажам компании «Автогаз» Николай Королев. Фото: предоставлено «Автогаз».

По словам Николая Королева, все это необходимо, чтобы предоставлять потребителям наиболее качественные услуги по доступной цене.

- Мы хотим, чтобы на этом рынке все его участники соблюдали определенные требования как в сфере государственного регулирования, так и в сфере выработанных союзом правил, - продолжает Николай Королев. - Поэтому я призываю всех представителей рынка объединиться в Национальный газовый союз, тогда нам сообща удастся создать условия, максимально способствующие развитию газовой отрасли в секторах b2b и b2c.

Регистрационные вопросы и оформление документов планируется завершить в течение ближайшего месяца. После этого Национальный газовый союз заработает в полную силу. Уже сейчас вступить в ассоциацию могут все участники газового рынка России. Для этого необходимо оставить заявку на сайте ngcrus.ru, после чего с компанией свяжется представитель организации. Там же, на сайте, будет размещена информация о деятельности союза, важных событиях, конференциях, сборах участников, а также главные новости газовой отрасли.