Рожденная в Петербурге: Военная медицина всегда на шаг впереди

Ежегодно в Военно-медицинской академии оказывают помощь десяткам тысяч пациентов. Фото: Андрей ГАШЕВ

Чем военно-полевая хирургия отличается от морской, почему военные врачи теперь лечат гражданских, и какой вклад вносят в борьбу с коронавирусом петербургские медики? Об этом и не только в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказали генерал-майор медицинской службы, заместитель начальника Военно-Медицинской академии по учебной и научной работе Богдан Николаевич Котив и начальник кафедры госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Илья Игоревич Дзидзава.

Почти 300 лет на службе Отечеству

Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова - одно из старейших учебных заведений Минобороны, которому мир обязан фундаментальными открытиями в различных областях изучения организма и здоровья человека. В декабре этого года академия отметит свое 222-летие – 18 декабря 1798 года император Павел I подписал указ о строительстве помещений для аудиторий врачебного училища.

- Но свою деятельность академия начала гораздо раньше. «Неофициальной» датой ее создания можно считать 1715 год, когда Петр 1 заложил камень в основание военно-сухопутного и адмиралтейского госпиталей, в которых планировалось обучать лекарских и аптекарских учеников. На базе тех госпиталей впоследствии была сформирована Военно-медицинская академия, так что нам уже порядка трехсот лет, - говорит генерал-майор медицинской службы, заместитель начальника Военно-Медицинской академии по учебной и научной работе Богдан Николаевич Котив. - Военно-медицинская академия прошла большой путь развития, ее формирование тесно связано с развитием Петербурга и непосредственно с развитием военной медицины

Генерал-майор медицинской службы, заместитель начальника Военно-Медицинской академии по учебной и научной работе Богдан Николаевич Котив. Фото: личный архив.

В стенах петербургской академии впервые в России сформировались многочисленные научные школы. В этом уникальном медицинском вузе работали и работают лучшие медики и ученые. Здесь занимался изучением и развитием хирургии Николай Пирогов, формировал терапевтическую школу Сергей Боткин, делал открытия в области физиологии Иван Сеченов, здесь же первый российский лауреат Нобелевской премии Иван Павлов проводил свои знаменитые опыты на собаках.

Именно тут были созданы первые антидоты, которые применяются после использования химического оружия, разработана защита от радиоактивного поражения. А вы знали, что именно кафедра авиационно-космической медицины ВМА занималась медицинскими аспектами первого полета в космос, по сути, обеспечивая безопасность Юрия Гагарина?

Сегодня многие выпускники академии работают в гражданском здравоохранении, возглавляют научно-исследовательские институты и продолжают традиции Военно-медицинской академии, помогая своим пациентам.

Уникальный вуз

Академия - единственный вуз страны, в котором готовят военных медиков. Да и в мире подобных образовательных учреждений немного. Учат тут врачей и для других силовых структур - Министерства внутренних дел, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Военные врачи изучают предметы, которым не учат гражданских медиков: есть в программе и военно-полевая, и военно-морская хирургия. Кстати, это совершенно разные дисциплины – поскольку занимаются травмами разного характера. Военно-полевая учит работать с огнестрельными ранениями, взрывными травмами, а военно-морская – с травмами минно-палубными, когда взрыв происходит внизу корабля. Кроме того, в академии изучают физиологию военного труда, физиологию летной медицины, подводного плавания, военную токсикологию, и так далее. И, конечно, помимо всего этого курсанты проходят здесь все внутренние болезни.

- Военно-профессиональная подготовка основана на широком знании фундаментальных медицинских дисциплин, многолетних традициях, а также на использовании передовых инноваций. Мы активно внедряем компьютерные и цифровые технологии, у нас очень сильно развито симуляционное обучение и отработка навыков на биомоделях. Кафедра военно-полевой хирургии разработала курс СМАРТ – современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм. За три года прошло уже восемь курсов для гражданских врачей, военных хирургов, кроме того, мы проводим выездные мастер-классы регионах, - говорит начальник кафедры госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Илья Игоревич Дзидзава.

Профессор, полковник медицинской службы Илья Игоревич Дзидзава. Фото: личный архив.

Кстати, самоизоляция и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не помешали образовательному процессу: в академии несколько лет работает электронная образовательная среда, что позволило максимально быстро и без проблем перейти на дистанционное обучение.

- Несколько лет назад мы поставили перед собой цель сделать электронные учебники и почти всю классическую медицинскую литературу с ее подходами, требованиями и иллюстрациями перевели в электронный вид. Теперь доступ к ней есть у каждого студента и курсанта, что облегчает подготовку и способствует самообразованию, - добавляет Илья Дзидзава.

Сейчас в Военно-медицинской академии 8 факультетов и 66 кафедр. Ежегодно они готовят порядка 5 тысяч военных и гражданских специалистов. Примерно столько же человек – сотрудников вооруженных сил и различных силовых структур – проходят здесь профподготовку и повышение квалификации.

- Система подготовки специалистов военной медицинской службы формировалась на протяжении длительного времени. Она постоянно адаптируется к тем вызовам, которые диктуют условия деятельности специалистов врачебного состава, - говорит Богдан Котив. - Военный врач – это, прежде всего, специалист в сфере экстремальной медицины. Он должен обладать особыми качествами, которые позволяют принимать правильные решения в короткое время в сложных условиях и зачастую – в ситуациях, связанных с риском для жизни. Поскольку мы еще и научное заведение, мы готовим и педагогические кадры как для военной, так и для гражданской медицины.

К слову, желающих учиться на военных врачей меньше не становится: конкурс в вуз был и остается высоким: среди юношей это 10 человек на место, а среди девушек – 30-50 человек на место.

Помогут всем

Ежегодно в Военно-медицинской академии оказывают помощь десяткам тысяч пациентов. Врачи берутся за самые сложные случаи.

- Традиционно мы оказываем помощь военнослужащим и членам их семей, но клиники академии также работают и в системе ОМС и ДМС, так что попасть на прием к квалифицированным специалистам может и гражданское население. Причем, не только из Петербурга и Ленобласти, но и других регионов нашей страны, - говорит Илья Дзидзава. - Лечение, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, доступно как по квотам (для этого необходимо направление из поликлиники), так и на платной основе.

В 2017 году всего в нескольких шагах от исторических зданий была построена многопрофильная клиника, которая включает в себя лечебные отделения, а также учебный и научно-лабораторный корпуса. Пациенты могут получить здесь полный спектр медицинской помощи с использованием уникальных и перспективных технологий.

Многопрофильная клиника ВМА: здесь лечат не только военных. Фото: Андрей ГАШЕВ

Занимаются в академии и развитием трансплантологической помощи - военные медики уже освоили трансплантацию печени, почки. За последние 5 лет хирурги сделали более двадцати трансплантаций.

- Академия развивает свою деятельность в образовательной и научной сферах, в медицинской деятельности, поэтому у нас сформированы серьезные планы по развитию учреждения, - говорит Богдан Котив. - В планах – освоение уникальных высокотехнологичных вмешательств, внедрение новых образовательных методик, решение множества задач в области фундаментальной, прикладной и клинической медицины.

КСТАТИ

Военные против вируса

В Военно-медицинской академии создан Научно-исследовательский институт проблем новой коронавирусной инфекции. Здесь выполняются научно-исследовательские работы по совершенствованию санитарно-противоэпидемических, методов диагностики, лечения и последующей реабилитации больных COVID-19. Также проводятся исследования по изучению особенностей реагирования иммунной системы, медико-психологических и гигиенических проблем у медицинского персонала при нахождении в «красной зоне» и в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Подробнее о том, как учат военных медиков, как военная медицина помогает справиться с коронавирусом и что нужно для того, чтобы поступить в академию, слушайте в программе «Здоровый разговор» Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).