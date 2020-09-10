«В гримерку - по двое»: Елизавета Боярская рассказала, в каких условиях приходится репетировать после карантина

Елизавета Боярская появится на сцене уже 21 сентября в спектакле «Три сестры». Фото: СОЦСЕТИ

Культурная столица наконец-таки возвращается к нормальной жизни. С 12 сентября в городе начинают работать театры. Актеры вовсю репетируют и готовятся к долгожданной встрече со зрителями. О том, в каких условиях сейчас работают артисты, корреспонденту «КП» рассказала актриса Малого драматического театра Елизавета Боярская.

- Репетировать начали с 25 августа. У нас, к сожалению, из-за пандемии не случилась премьера спектакля «Братья Карамазовы» по роману Достоевского, которая была запланирована на 11-12 апреля. Показывать его будем уже в октябре. А открываем сезон 21 сентября давнишним и любимейшим спектаклем «Три сестры», - рассказала Боярская.

В МДТ, по ее словам, соблюдаются строгие меры безопасности и она этому очень рада.

- При входе в театр всем измеряют температуру и пропускают исключительно в масках. Затем идем дезинфицировать руки санитайзером. В столовой на безопасном расстоянии стоят столы. Если в спектакле задействовано шесть человек, то в одной гримерной только двое артистов. Всех стараются рассаживать отдельно, - отметила артистка.

Сотрудники костюмерного и реквизиторского цехов, монтировщики и другие работники театра постоянно ходят в масках. Никаких снисхождений нет! Носят их даже артисты.

-Только перед выходом на сцену можно снять. Репетируем уже без них. Не одеваем и в том случае, если какой-то сложный грим. Маска может его испортить, - пояснила Елизавета Боярская.

Актриса призналась, что к таким тотальным мерам безопасности она привыкла.

- Вот такая новая реальность, которая быстро вошла в нашу жизнь. Уже нормальное отношение к этому, - добавила она.

Параллельно с репетициями в театре Елизавета Боярская снимается в сериале «Седьмая симфония», который снимает режиссер Александр Котт. Картина посвящена легендарному исполнению Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Она сыграет там одну из главных ролей. Не так давно актриса опубликовала в Instagram видео с репетиции, где она вместе с партнером по съемочной площадке – артистом Михайловского театра Александром Петровым – играет на флейте.

- Новая роль. Новые возможности. Новые задачи. Никаких поддавков, удовольствие и упорство вперемешку. Так что рядом со сценарием вот уже месяц живет кипа нот. И это счастье. На флеи те до съемок играла, но немного, сейчас пришлось серьезно освежить навыки, – так она подписала свой пост в соцсети.

Судя по всему, после затяжной самоизоляции жизнь Боярской вернулась в прежнее русло. И это притом, что она воспитывает двух маленьких детей: 8-летнего Андрея и Григория, которому нет еще и двух лет.