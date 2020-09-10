«Симптомы обычной простуды»: Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков заразился коронавирусом

Солист Мариинского театра заразился коронавирусом / Фото: instagram.com/ildarabdrazakov/

43-летний российский оперный певец, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков заболел коронавирусом. Об этом он написал сегодня на своей странице в Instagram.

- Позавчера вечером, после второго спектакля «Дон Карлос» в Большом театре, я почувствовал себя неважно, поднялась небольшая температура, и я решил повторно сдать тест на коронавирус. Сегодня утром пришел предварительный положительный результат, - сообщил он подписчикам.

Он отметил, что провел два потрясающих спектакля 6 и 8 сентября: «открытие юбилейного 245-го сезона в Большом театре получилось без преувеличения грандиозным!»

Буквально три дня назад артист вернулся в театр, но после второго спектакля почувствовал себя плохо / Фото: instagram.com/ildarabdrazakov/

10 сентября с его участием должен был состояться очередной спектакль в Большом, но из-за болезни Абдразакова его отменили.

Директор Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова Анна Яковлева рассказала корреспонденту «КП», что артист сейчас самоизолировался у себя дома в Москве.

- Самочувствие у него стабильное, симптомы обычной простуды, - поделилась Анна Яковлева.

Жена солиста Мариинки – Марика Абдразакова – в отличие от мужа на здоровье не жалуется.

- Чувствую себя прекрасно. Все тесты у меня отрицательные, - пояснила она по телефону корреспонденту «КП».