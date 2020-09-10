«Все историческое наследие будет сохранено»: Первое интервью нового гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова

Федор Щербаков дал первое интервью в качестве гендиректора "Ленфильма" Радио Комсомольская правда.

У легендарной киностудии «Ленфильм» новый руководитель. Им стал выпускник журфака МГУ Федор Щербаков. Любопытно, что свою карьеру Щербаков начинал на «Первом канале» и в «Интерфаксе», после чего стал госслужащим. Был советником председателя Совета директоров «Курортов Северного Кавказа», советником президента госкорпорации «Олимпстрой» по взаимодействию с аппаратом Правительства России, а также возглавлял некоммерческую организацию «Спорт высших достижений» Олимпийского комитета России. Сегодня, спустя два дня после назначения на пост руководителя «Ленфильма», Федор Щербаков дал первое интервью радио Комсомольская Правда в Петербурге 92.0 FM, выездная студия которого работает в эти дни на международной конференции Baltic Weekend.

Господин Щербаков рассказал о задачах, которые перед ним поставлены, а также порассуждал о будущем «Ленфильма».

- Как человек, не связанный с киноиндустрией, возглавил легендарный «Ленфильм»?

- Главный ответ будет через какое-то время, когда я покажу или нет результат. Тогда все поймут, может человек из киноиндустрии такими вещами заниматься. Но мое мнение, наверное, что сегодня акционер (Росимущество, - примеч.Авт.) посчитал, что на «Ленфильм» необходим менеджер, который может больше заниматься финансовыми вопросами.

- Имеется ввиду глубокий финансовый кризис?

- Я бы сказал так. Ситуация непростая, но с понятными решениями. Но на сегодняшний день, конечно, в этом уравнении много неизвестных.

- Как вы собираетесь компенсировать отсутствие работы опыта с киноиндустрией?

- Я довольно много общаюсь с коллегами из этой сферы - на протяжении многих лет в медиа-бизнесе, в пиаре, и со всеми участниками рынка я думаю, найдем нормальные отношения. Во всяком случае до этого момента никаких проблем не возникало. Я многих знаю лично. Как только я полностью погружусь в дела компании, приду к коллегам и - у кого-то спрошу совета, ничего в этом страшного нет.

Федор Щербаков дал первое интервью радио Комсомольская Правда в Петербурге 92.0 FM.

- Как вы оцениваете шаги, которые до вас предпринимала Инесса Юрченко? У нее же был стратегический план вывода «Ленфильм» из кризиса...

- Все, что позитивного сделано в компании, безусловно будет востребовано, се позитивные начинания должны быть продолжены.

- Знаете, есть такое мнение, что спасти «Ленфильм» уже невозможно... Вы, видимо, с этим не согласны, раз согласились на должность.

- Наверное, того «Ленфильма», который был в советское время с огромным количеством картин воссоздать нельзя. И, наверное, нет ни одной киностудии в нашей стране, которая могла бы вернуться к тому процессу, который был в советское время. Это связано с тем, что изменился рынок. В этой связи, я думаю, будет просто новая студия с новыми возможностями. В этом нет ничего страшного. Но все историческое наследие будет сохранено. На сегодняшний день акционерами поставлена такая задача: «Ленфильм» не может быть приватизирован и у него должна остаться профильная деятельность.

- То есть сейчас мы не можем сказать, будут ли снимать на «Ленфильме» большое кино, будет ли это музей или что-то типа Disneyland c фудкортами и кинотеатрами?

- Если вы хотите услышать мой честный ответ, то да, мы не можем сегодня этого сказать. Не проведя тщательного анализа, не могу давать какие-то стратегические планы.

- Любимый фильм, снятый на «Ленфильме»?

- Шерлок Холмс. Еще ««Порох»», который я, к своему стыду, недавно пересмотрел. «Белое солнце пустыни».

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