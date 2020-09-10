«Для нас это сказка»: новый реабилитационный центр появится в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти началось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. Фото: предоставлено "КП"

10 сентября в Ломоносовском районе началось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце». Специалисты разного профиля, а также современные программы и технологии теперь будут собраны в одном месте.

Зимой реабилитационный центр достроят. Фото: предоставлено "КП"

Идея создания подобного комплекса появилась у администрации конноспортивного клуба «Новополье» еще в 2017 году. Тогда же были заложены фундамент и стены будущего здания, но такая масштабная стройка оказалась не под силу одному лишь клубу. Процесс приостановили, но недостроенное здание напоминало об оставшихся мечтах.

За счет пожертвований стройка комплекса продолжится. Фото: предоставлено "КП"

- Толчком для продолжения строительства стало обращение Зинаиды Корневой, ветерана Великой Отечественной войны, к президенту России. Эта инициатива была поддержана. Общероссийский Народный фонт взял ситуацию под контроль, а многие компании откликнулись и оказали материальную помощь. Так, пожертвования участников акции #МыВместе – то, за счет чего продолжится стройка, это около шести миллионов рублей, - рассказывает Андрей Рябоконь, руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге.

Уникальность будущего комплекса – это его направленность. Помимо оздоровления большое внимание будет уделяться досугу детей и их родителей. Гостями центра готовы стать многие. Встретиться и пообщаться с детьми хотят артисты, музыканты, изобретатели, чтобы в спокойной обстановке поделиться своими мыслями и идеями.

Реабилитация при помощи верховой езды и общения с лошадями вызывает восторг у ребят. Фото: предоставлено "КП"

- Для нас то, что происходит – это какая-то сказка, которая воплощается в реальность. Мы надеемся, что этот центр станет региональной моделью. Он будет насыщен тем, что заставит ребят и их родителей радоваться. Даже название комплекса выбрано не случайно, он станет местом притяжения многих сердец, - отмечает Светлана Лытко, председатель конноспортивного клуба «Новополье».

Радостным продолжение строительства стало не только для создателей центра, но и для его будущих посетителей. Многие из них уже давно занимаются в клубе «Копорье» иппотерапией, то есть проходят реабилитацию при помощи верховой езды и общения с лошадями. Это помогает детям стать более общительными и подвижными.

В холле будущего комплекса разместится панно "Рука дружбы". Фото: предоставлено "КП"

- Комплекс подарит нам множество положительных эмоций, - делится Людмила Крапивкина. – Уже четыре года мы с сыном занимаемся иппотерапией и видим результаты. В комплексе с другими процедурами, я думаю, станет еще лучше. Теперь нам не придется куда-то ездить, тратить столько времени, все необходимое будет рядышком

В день начала строительства была заложена и первая традиция центра. Художник Николай Подрезов вместе с детьми начал создание объемного панно «Рука дружбы», которое разместится в холле будущего комплекса. Свои слепки рук оставили те, кто готовится одними из первых посетить центр «Сердце». Для некоторых из них - это станет символом того, что мечты все же сбываются, ведь уже зимой они смогут попасть в новый, современный комплекс.