«В воду что-то капнули, я попила и рухнула»: Блокадница рассказала, как мошенницы похитили у нее миллион рублей

Полиция разыскивает преступниц Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

90-летняя блокадница Антонина Слепова из Петербурга с малых лет зарабатывала на жизнь честным трудом. Когда началась война, она, как и многие ее сверстники, бросила школу, чтобы помогать семье. Потом Антонина Павловна 40 лет отпахала на Химфармзаводе аппаратчицей и даже получила медаль за труд на вредном производстве. Когда Слепова ушла на пенсию, то стала жить ради своих детей. Помогала им, чем могла, но даже подумать не могла, в какую криминальную историю попадет из-за своей доверчивости.

- Позвонили в дверь, заявили, что они из собеса по поручению президента, который якобы приказал проверить, не обсчитывают ли в деньгах блокадников. "Предъявите нам документы, мы проверим", - сказали они. Ну, вот и проверили меня, сынок, - вздыхает пенсионерка.

После визита мошенниц из квартиры Слеповой пропал практически миллион рублей. Как это произошло - пенсионерка не помнит.

- Когда они пришли, меня такая жажда почему-то стала одолевать, - говорит Антонина Павловна. - Рядом стоял графин, я попила воду и сразу отключилась. Может, они туда что-то капнули. Упала на пол и лежала. Когда очнулась, они пропали вместе с деньгами.

Сотрудники полиции сейчас активно ищут воровок, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело "Кража".

- За что вот мне это? - сокрушается пенсионерка. - У меня 22 медали, всю жизнь честным трудом зарабатывала, и тут такое.

Несмотря на то, что мошенницы действовали, спрятав свои лица за медицинские маски, оперативникам удалось записать их приметы по камерам наблюдения. Обеим на вид 25-30 лет, роста приблизительно одинакового - 160-165 см. У одной светлые волосы, у второй - темные. Не исключено, что Слепова далеко не единственная их жертва...