«Насиловали и резали ножом»: Как труп в чемодане вывел на «банду» дагестанцев, устроивших охоту на секс-массажисток

Горе-ухажер убил свою возлюбленную во время свидания Фото: МВД

«Одни скажут - неудачник. Другие скажут - гений. Вы такие. Мы - другие. Вот и все». Такой лозунг красовался на странице в социальной сети члена «банды дагестанцев», которая убивала и избивала «неверных» девушек в Санкт-Петербурге. Своеобразный секс-джихад организовали двое парней, которые отлавливали девушек, занимавшихся интимным массажем. Свой план налетов на красавиц джигиты продумали до мелочей. И их бы, может, так и не поймали, если бы однажды они не оставили в лесу труп, спрятанный в чемодане…

ОТ ЛЮБВИ ДО УБИЙСТВА

«Можно записаться на прием? Вы будете одна?». Так начинали подыскивать своих жертв 22-летний Ислам и 36-летний Роман Муртазов. Последний, кстати, тщетно пытался найти свою единственную в Санкт-Петербурге, но девушки у горячего мужчины долго не было. При этом он постоянно кичился роскошной жизнью, выкладывая у себя в профиле в соцсетях фото, которые были далеки от его реального образа жизни. На самом-то деле он был обычным продавцом в магазине, а потом и вовсе безработным. Но в какой-то момент на горизонте появилась 49-летняя Бэла, и Роман решил ухлестнуть за дамой. Начиналось все и вправду романтично: развод мостов, кафе, цветы, но Бэла даже не подозревала, что совсем скоро отношения с обаятельным Муртазовым обернутся для нее трагедией. Так, после очередного свидания работница маникюрного салона пропала…

Убитую Бэлу нашли в лесу Фото: СОЦСЕТИ

- Мама рассказала только своим коллегам на работе, что поехала на свидание, - делится сын Бэлы Денис. – Больше ее никто не видел.

Как оказалось, во время встречи Роман рассорился со своей возлюбленной и убил ее. Помочь скрыть следы кровавой расправы Муртазов попросил своего приятеля Ислама. Парни уложили тело в чемодан, вывезли его в лес. Именно после убийства Бэлы «банда дагестанцев» и начала свои кровавые похождения.

«РЕЗАЛИ НОЖОМ И НАСИЛОВАЛИ»

Для следующих нападений парни разработали специальный план. Решили грабить красивых молодых девушек, которые приглашают к себе домой мужчин на «интимный массаж». Для этого горе-любовники составили список из объявлений в Интернете и стали обзванивать каждую, чтобы записаться на прием.

- Налетчики всегда пользовались одной и той же схемой, - рассказывает старший следователь 3 следственного отдела 1 управления по расследования особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александр Авдеев. – Один из них звонил по номеру в объявлении по несколько раз уточняя все детали услуг и расценки, чтобы не вызвать подозрений, после чего записывался на прием. На адрес всегда выезжали вдвоем. Один звонил в дверь, второй прятался, чтобы его не было видно. Когда девушка открывала, ей сразу же приставляли нож к горлу и грозились убить.

Ислам помогал другу прятать труп Фото: СОЦСЕТИ

Следующей жертвой налетчиков стала 20-летняя Анна (имя изменено – прим.ред.), приехавшая в Санкт-Петербург на учебу из Брянской области. Медицинское образование она так и не получила, бросив вуз, но работу нашла быстро. Одними из клиентов женщины оказались как раз Ислам и Роман.

- Мне до сих больно об этом вспоминать, - делится Аня. – О нападении я рассказала только своим родственникам, мои друзья об этом до сих пор не знают. Такое тяжело пережить. Прошу не афишировать мое имя.

Роман с Исламом изнасиловали Анну, а потом забрали все деньги, украшения и паспорт, напоследок пригрозив убийством, если обратится в полицию.

- Документы налетчики забирали, чтобы угрожать своим жертвам, - поясняет следователь. – Они убеждали девушек, что знают их личности и адреса.

Налетчики грабили своих жертв Фото: СОЦСЕТИ

После Анны Ислам и Роман записались к 25-летней студентке из Башкирии, которая также приехала в Петербург получать образование. Девушку они обокрали, как и предыдущую жертву, но тут обошлось без надругательств. Чего не скажешь о 34-летней Алене (имя изменено – прим. ред.), из квартиры которой после изнасилования налетчики прихватили 19 тысяч рублей, а потом еще дважды пырнули ее ножом. Алена чудом выжила.

- Я им открыл дверь и получила удар ножом в плечо и ногу, - вспоминала Алена на допросе.

Последним адресом, на который выезжали изуверы, стала квартира, где проживали сразу три девушки. У них они похитили 5 золотых колец, серьги, фотоаппарат и 18 тысяч рублей. Наверняка банда так бы и продолжала свои «наказания», если бы в это врем полицейские не нашли труп Бэлы в лесу. Опера быстро вышли на убийц и задержали их. Роман во всем сознался, а вот Ислам до сих пор отрицает свою вину.

- На обвиняемых возбуждены уголовные дела по статьям: разбой, похищение документа, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, убийство, укрывательство преступлений, кража, - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. – Сейчас уголовное дело передано в суд.

Налетчики успели обчистить своих жертв на 650 тысяч рублей. Сейчас им грозит до 15 лет колонии.