«Какая культура в человеке!»: 91-летняя петербурженка покорила сердца жюри на шоу «Голос 60+»

91-летняя Дина Юдина из Санкт-Петербурга с ошеломительным успехом прошла в следующий раунд шоу "Голос 60+". Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

91-летняя уроженка Ленинграда покорила сердца членов жюри на третьем сезоне шоу «Голос 60+», стартовавшем в сентябре на Первом канале. Дина Юдина закончила детскую музыкальную школы по классу скрипки, но талант в себе открыла только лишь после 70 лет.

- А я кроме ванной и туалета нигде не пела. Но знала, что голос, в принципе, есть. Вот я и решила попробовать спеть на концерте самодеятельности в санатории. И когда выступала, то меня даже позвали на бис. Решили, что я заслуженная артистка! И вот, с тех пор я всегда в пансионатах и санаториях участвую в концертах, исполняю романсы, - рассказывают Дина Ивановна.

Бассейн, дискотека, зарядка по канонам тибетских монахов - вот секреты счастливого долголетия Дины Ивановны. Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

Дина Ивановна исполнила на слепом прослушивании шоу старинный романс «Калитка». К ветерану повернулась только Тамара Гвердцители, однако все остальные члены жюри пришли в восторг и в едином порыве с залом аплодировали ей стоя. Лев Лещенко не удержался и еще раз спел с пенсионеркой.

- Повернулась Тамара, я знаю, что она тоже исполняет романсы. Хотя могла бы и Ваенга! Но она, видимо, выжидает, - позже прокомментировала решение жюри Дина Юдина.

Гвердцители о бабушке отозвалась с теплотой.

- Какая культура в человеке! – отметила эстрадная певица.

До 70 лет Дина Юдина целиком посвящала себя семье и работе, сейчас у нее двое внуков. Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

У 91-летней героини три высших образования. Сначала она отучилась на юриста, но работу так и не нашла. Затем пошла на библиотекаря, а потом, соскучившись, – на социолога. Попутно Дина Ивановна проводила экскурсии по Ленинграду. В общем, до 70 лет посвящала себя только семье и работе.

Дмитрий Нагиев удивился, как пенсионерка сохраняет такую бодрость на старость лет, и даже назвал ее «девчушкой». Пенсионерка поясняет, что активно занимается плаванием, ходит на дискотеки, а еще выполняет упражнения тибетских монахов в течение дня.

- Даю рецепт, как дожить до 100 лет. Обязательно – какой-нибудь вид спорта и какой-нибудь вид творчества. И все, проживете 100 лет! – выпалила Дина Ивановна в конце выступления.

Вместо заключения «Комсомолка» просто приведет стихотворение 91-летней петербурженки собственного сочинения, которое характеризует ее сильнее, чем все вышенаписанное.

Кто сказал, что годы старят? Это просто ерунда!

Ветераны не стареют и не хнычут никогда.

Ветераны не стареют, им на годы наплевать,

Потому что ветераны не умеют унывать!