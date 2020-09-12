Концерт вне закона: в Петербурге начались массовые задержания уличных музыкантов

В руки стражей порядка уже попали как минимум 20 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Стихийных концертов в центре Петербурга с начала сентября стало заметно меньше. Уличными музыкантами, которые каждый вечер выходят на импровизированную сцену, заинтересовались полицейские. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального Главка.

За первые 10 дней осени стражи порядка задержали как минимум 20 «бродячих артистов», которые выступали около станций метро «Владимирская», «Василеостровская», «Невский проспект «Сенная площадь», а также у Спаса на Крови. Их барабаны, скрипки и гитары тоже не остались без внимания – у большинства музыкальные инструменты конфисковали.

На "бродячих артистов" пожаловались жители Фото: Олег ЗОЛОТО

Свои действия полицейские объясняют многочисленными обращениями жителей, которые каждый день становятся невольными слушателями уличных артистов. Люди жалуются на постоянный шум и на столпотворения около их домов. Однако с ними не согласны те петербуржцы, чей покой музыканты не тревожат.

- С музыкантами классно, город оживает, - пишет одна из жительниц Северной столице в соцсетях.

- Мне нравится слушать и видеть. Да и всегда были в нашем городе "Бременские музыканты" и не только, - поддерживает ее другой пользователь сети Интернет.