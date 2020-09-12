Кровоподтеки на лице и сотрясение мозга: В Петербурге жестокого избили годовалого ребенка

Пострадавшую девочку госпитализировали в 19-ю детскую больницу Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая история, которая попросту не укладывается в голове, случилась в пятницу, 11 сентября, в Северной столице. В гости к семье, где растет годовалая девочка, пришла 41-летняя приятельница. Сначала застолье шло, как обычно: взрослые разговаривали, смеялись, выпивали. Но в одну секунду веселый, непринужденный вечер обернулся трагедией – беззащитную, ни в чем не повинную малышку начали жестоко избивать.

В результате ребенок с черепно-мозговой травмой, ушибами спины и с кровоподтеками на лице оказался в 19-й детской больнице. Малышку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

- Полицейские, которые сразу же прибыли на место происшествия, обнаружили в квартире родителей девочки их гостью – женщину 41 года, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. – Она была пьяной. Вела себя, мягко говоря, неспокойно, и в результате на нее составили протокол за мелкое хулиганство.

Полицейские не исключают, что именно буйная приятельница родителей могла наброситься на малышку и сильно ее изувечить. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. Что же касается семьи, в которой воспитывается ребенок, то семья эта полная, на профилактическом учете нигде не состоит.