Юрий Бездудный – губернатор Ненецкого автономного округа по результатам выборов 13 сентября 2020 года

Бездудный пообещал оправдать доверие депутатов и жителей региона. Фото: Администрация НАО

Единый день голосования 13 сентября 2020 года только в разгаре, а в Ненецком автономном округе уже озвучили результаты выборов губернатора. Им стал Юрий Бездудный, временно исполняющий обязанности губернатора НАО со 2 апреля 2020 года. На этом посту он сменил Александра Цибульского, ставшего врио губернатора Архангельской области.

По закону, глава НАО избирается Собранием депутатов из трех кандидатов, представленных президентом России. Конкуренцию Юрию Бездудному составили депутат Андрей Смыченков и директор Дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

Сегодня, 13 сентября, в Собрании депутатов провели открытое голосование. Каждый из депутатов мог проголосовать лишь «за», и не более чем за одного кандидата. Кандидатуру Бездудного поддержало большинство – 14 из 19 народных избранников. За ходом сессии наблюдал полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

– Только слаженная работа администрации НАО и Собрания депутатов позволит обеспечить поступательное развитие округа, что, безусловно, скажется на повышении качества жизни населения, – отметил он. – Самое главное в вашей работе, Юрий Васильевич, – слушать и слышать жителей. Это залог того, что все задачи, которые будут стоять перед вами как губернатором, будут решены.

Кандидатуру Бездудного поддержало большинство – 14 из 19 народных избранников. Фото: Администрация НАО

Юрий Бездудный пообещал, что, вне зависимости от того, какой партией он был выдвинут, он станет «работать со всеми депутатами, которые сидят сегодня за этим столом, а значит, и со всеми жителями округа, вне зависимости от их политических предпочтений».

– С первых дней, как я появился в округе, для себя определил совершенно четко, что работать нужно во взаимодействии с депутатами и жителями, – пояснил Юрий Бездудный. – Вы дали мне свои голоса, а это значит, что мне нужно работать еще лучше. Благодарю за доверие, постараюсь его оправдать.

Официально Юрий Бездудный вступит в должность после принятия присяги, которая прописана в Уставе НАО. Губернатором он избран на срок пять лет.

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