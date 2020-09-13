Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал голосовать на «Победе»

На свой участок Дрозденко символично приехал на раритетном автомобиле «Победа»
Фото: Полина ШАНДРАК
В Единый день голосования 13 сентября 2020 года Ленинградская область выбирает губернатора, а также одного депутата в ЗакС в рамках дополнительных выборов и мундепов восьми районов и округов.
На месте избирателей встречают народными песнями и танцами под гармошку
Фото: Полина ШАНДРАК
Нынешний губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отправился голосовать на участок №131 в деревне Лупполово Всеволожского района около полудня. К этому моменту, по данным районных властей, явка здесь составляла 30,44 процента, а общая по региону – 32,78 процента.
Нынешний губернатор Ленобласти отправился голосовать на участок в деревне Лупполово
Фото: Полина ШАНДРАК
На свой участок Дрозденко символично приехал на раритетном автомобиле «Победа». На месте его встретили народными песнями и танцами под гармошку. К слову, некоторые нарядные артисты затем также отправились голосовать, не снимая кокошников.
Нарядные артисты шли голосовать, не снимая кокошников
Фото: Полина ШАНДРАК
Войдя на участок, губернатор натянул перчатки, получил бюллетень, на минуту скрылся в кабине голосования и вскоре опустил документ в прозрачную урну. На каверзные вопросы журналистов Дрозденко сегодня отвечать не стал, а сел за баранку «Победы» и уехал.
Проголосовав, Дрозденко сел за баранку «Победы» и уехал
Фото: Полина ШАНДРАК
Другими избирателями участка стали многочисленные пожилые пары и молодые семьи с детьми. Проблем в безопасности на участке ни журналисты, ни сам губернатор не заметили: на входе всем раздают СИЗы и предлагают санитайзер, а специалисты встречают избирателей в перчатках и защитных экранах.
Специалисты встречают избирателей в перчатках и защитных экранах
Фото: Полина ШАНДРАК
СКАЗАНО!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:
– Особенность этой выборной кампании в том, что мы увидели: Ленинградская область – консолидированный субъект, дружная семья. А все, кто хочет сказать что-то плохое про Ленобласть и про выборную кампанию, – это, как правило, люди, не имеющие к ней никакого отношения. Но бог им судья.
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