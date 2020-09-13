«На УИК встречают, как старых знакомых»: как проходят выборы губернатора Ленобласти

В Кудрово все три УИК разместились в одной большой школе. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Несмотря на то, что в Ленобласти избирательные участки открылись в 8 утра, выходной день все же дал о себе знать, и люди потянулись на выборы спустя примерно часа полтора. Не исключение и город Кудрово. Здесь все три УИК разместились в одной большой школе, и первой важной задачей было – не перепутать вход. А когда этот квест оказывался выполнен, жители сразу попадали в руки заскучавшим без людей сотрудникам избирательных комиссий, которые, казалось, каждого встречали как доброго знакомого.

- Ну наконец-то! Здравствуйте. Давайте температурку померим, - улыбается приветливый молодой человек у дверей.

На этих выборах соблюдены все меры профилактики: маски, соцдистанция. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Без мер профилактики сегодня никак, а потому всем, кто явился без маски, ее выдавали. Равно как и ручку для голосования, которую потом нужно было либо выбросить, либо взять с собой. И безопасность, и бонус в одном флаконе. Сами же сотрудники УИК выглядели как эталон того, в каком виде надо появляться в общественных местах – все они полностью «экипированы» в средства индивидуальной защиты.

- Проходите, пожалуйста, - дружелюбно обратилась одна из сотрудниц к Вите и Павлу Милентьевым, которые пришли на участок вместе с двумя маленькими детьми.

- Мы пришли поддержать своего кандидата и показать детям, что в нашей стране нужно голосовать. Мы с рождения каждый раз берем их с собой на выборы и показываем, как все это выглядит изнутри, - рассказывает корреспонденту «КП» Вита. – Мы в Кудрово уже живем 6 лет и видим, сколько сил вложено в этот район в том числе и действующим губернатором. Поэтому наш выбор очевиден.

Многие шли на участок вместе с детьми. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Оказавшись на участке в Кудрово, какой-либо портрет «среднего» избирателя составить сложно. Одинаково активно голосовать идут молодые парочки, приверженцы здорового образа жизни, приезжающие на велосипедах, солидные дамы и люди преклонного возраста.

- Мы в первую очередь голосуем за будущее наших детей, - улыбаются милые, поистине «онегинские» пожилые супруги Евгений и Татьяна. – Мы всю жизнь по гарнизонам ездили, много где жили, и здесь, в Ленобласти, нам нравится. Мы патриоты и для нас выборы очень важны.

Супруги Евгений и Татьяна из тех людей, которые ходят на выборы, как на праздник. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Для тех, у кого нет возможности голосовать сегодня, были организованы досрочные выборы, которые состоялись 11 и 12 сентября. В общей сложности на выборах губернатора Ленинградской области уже проголосовали свыше 30% избирателей.

Следите за ходом голосования на сайте kp.ru, который ведет трансляцию.