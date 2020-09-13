Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

За губернатора Ленобласти проголосовало более полумиллиона человек

Явка по данным на середину дня голосования составляет почти 38 процентов
Анна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
По оценке Избиркома Ленобласти, выборы проходят спокойно

По оценке Избиркома Ленобласти, выборы проходят спокойно

Фото: Полина ШАНДРАК

В выборах губернатора Ленинградской области уже поучаствовало, по данным на 15:00 13 сентября, 515 435 человек. Явка составляет 37,82 процента. Такие данные озвучил на брифинге в середине Единого дня голосования председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский.

– Сегодня поступило уже шесть жалоб, и четыре из них – по Большой Ижоре, где проходят муниципальные выборы. Одна частично подтвердилась, – отметил Лебединский. – Всего за три дня получили 23 обращения, с учетом повторных и сегодняшних. В целом это небольшое количество: там, где проходят муниципальные выборы, обстановка накаляется.

Новшеством выборов губернатора Ленобласти в 2020 году стала технология голосования для слабовидящих. Ее сегодня тестируют в Гатчине.

– Технология заключается в том, что избиратель слышит имена кандидатов с помощью наушника, – объяснил Лебединский. – Удобно, человек может сам принять решение. Можно применять эту технологию и для лиц, обладающих активным избирательным правом, но не умеющих читать.

Ленинградцы, оказавшиеся 13 сентября в Москве, опробовали и цифровые участки, которые в качестве эксперимента развернули в Москве. Посетила такой участок и депутат от Ленобласти Светлана Журова. Для того, чтобы проголосовать на цифровом участке, нужно было прикрепиться к нему в системе «Мобильный избиратель». Что самое интересное, голосовать на одном и том же участке могли жители разных регионов России.

– Позавчера мы летали на пять островов в Финском заливе, включая Гогланд. На них проголосовали 19 жителей Ленобласти, – добавил Лебединский. – Всего с труднодоступными территориями работали 199 участковых избирательных комиссий.

Придомовое голосование развернули 408 комиссий. И все без исключения предлагали гражданам проголосовать на дому, эту возможность получили инвалиды, многодетные и одинокие матери. Интересно, что, как и в ходе голосования по поправкам в Конституцию, число голосующих дома составило около 40 процентов от всех избирателей.

– Выборы идут спокойно, – подытожил Лебединский. – Все организовано, теперь только ждем, что жители придут и реализуют свое конституционное право.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал голосовать на «Победе»

На участке главу региона встречали с песнями под гармошку (подробности)

«На УИК встречают, как старых знакомых»: как проходят выборы губернатора Ленобласти

С утра на участках в Кудрово, куда мы отправились, народу было немного (подробности)

Политика: ВЫБОРЫВыборы губернатора в Ленинградской области - 2020

Рекомендуемые