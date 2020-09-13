За губернатора Ленобласти проголосовало более полумиллиона человек

По оценке Избиркома Ленобласти, выборы проходят спокойно Фото: Полина ШАНДРАК

В выборах губернатора Ленинградской области уже поучаствовало, по данным на 15:00 13 сентября, 515 435 человек. Явка составляет 37,82 процента. Такие данные озвучил на брифинге в середине Единого дня голосования председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский.

– Сегодня поступило уже шесть жалоб, и четыре из них – по Большой Ижоре, где проходят муниципальные выборы. Одна частично подтвердилась, – отметил Лебединский. – Всего за три дня получили 23 обращения, с учетом повторных и сегодняшних. В целом это небольшое количество: там, где проходят муниципальные выборы, обстановка накаляется.

Новшеством выборов губернатора Ленобласти в 2020 году стала технология голосования для слабовидящих. Ее сегодня тестируют в Гатчине.

– Технология заключается в том, что избиратель слышит имена кандидатов с помощью наушника, – объяснил Лебединский. – Удобно, человек может сам принять решение. Можно применять эту технологию и для лиц, обладающих активным избирательным правом, но не умеющих читать.

Ленинградцы, оказавшиеся 13 сентября в Москве, опробовали и цифровые участки, которые в качестве эксперимента развернули в Москве. Посетила такой участок и депутат от Ленобласти Светлана Журова. Для того, чтобы проголосовать на цифровом участке, нужно было прикрепиться к нему в системе «Мобильный избиратель». Что самое интересное, голосовать на одном и том же участке могли жители разных регионов России.

– Позавчера мы летали на пять островов в Финском заливе, включая Гогланд. На них проголосовали 19 жителей Ленобласти, – добавил Лебединский. – Всего с труднодоступными территориями работали 199 участковых избирательных комиссий.

Придомовое голосование развернули 408 комиссий. И все без исключения предлагали гражданам проголосовать на дому, эту возможность получили инвалиды, многодетные и одинокие матери. Интересно, что, как и в ходе голосования по поправкам в Конституцию, число голосующих дома составило около 40 процентов от всех избирателей.

– Выборы идут спокойно, – подытожил Лебединский. – Все организовано, теперь только ждем, что жители придут и реализуют свое конституционное право.

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