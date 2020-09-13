«Уже нет сил»: К концу выборов губернатора Ленобласти явка составила 44,9 процента

Избиркому приходится работать с рубрикой «Слухи и беззубые старухи», в которую попадут около тысячи постов из Интернета Фото: Полина ШАНДРАК

На 18:00 Единого дня голосования в Ленобласти, где идут губернаторские и муниципальные выборы, явка составила 44,9 процента. До участков дошли 611 932 избирателя. В целом, как отметил председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский, «выборы идут спокойно», а активность избирателей повышается: «к вечеру погода улучшилась, жители вернулись с дач».

– Маленькие районы показывают большую явку, больше 50 процентов, – добавил Лебединский. – Мы уже превысили явку предыдущих выборов губернатора. Это показывает, в том числе, что действующая власть воспринимается населением.

В течение дня поступило еще две жалобы (всего на данный момент за три дня их было 25). Так, жители Большой Ижоры пожаловались на аварийное отключение электроэнергии, обвинили в этом местную администрацию и теперь сомневаются в достоверности голосования. Аналогичная жалоба пришла из Тихвинского района. Но, как отметил Лебединский, из всего массива обращений внимания заслуживают единицы – такие, например, как сообщение о неработающей камере видеонаблюдения, которую сразу проверили технические специалисты.

– Приходится работать с рубрикой «Слухи и беззубые старухи», в которую попадут около тысячи постов, выловленных нами на просторах Интернета, – продолжает Лебединский. – 99 процентов информации из них – ложные, но негативный фон создается. Пишут, например, что «полицейский был замечен уносящим урну с участка». А ведь на самом деле он сопровождал членов комиссии на голосование на дому и просто нес мобильную урну как джентльмен.

К Уполномоченному по правам человека в Ленобласти Сергею Шабанову за все три дня голосования обратились пока пять раз.

– Один заявитель не мог найти свой участок, другой – родитель ребенка-инвалида – спрашивал, можно ли вызвать избирательную комиссию на дом, – пояснил Шабанов. – Были и обращения от людей, которые хотели проголосовать, хотя не были прописаны в Ленобласти, или стремились прямо сегодня стать наблюдателями.

По словам Лебединского, уже к середине дня голосования члены избирательных комиссий «начали засыпать, и это обычный физиологический процесс, когда люди вынуждены в течение трех дней спать по два-три часа и работать по 12-16 часов в сутки: у людей уже нет сил». Зато трехдневное голосование, добавил Лебединский, позволило избежать опасных очередей на участках.

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