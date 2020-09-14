Загадочное северное сияние сняли на фото под Санкт-Петербургом

Первое северное сияние заметили в небе над Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Потрясающе красивое природное явление озарило небо под Санкт-Петербургом в ночь на понедельник, 14 сентября 2020 года. Многим жителям Ленинградской области посчастливилось увидеть первое северное сияние в этом году. Яркие переливы зелено-желтого свечения встали над Финским заливом, превратив все вокруг в полярную сказку.

Увидеть красоту природы можно было над Финским заливом и Ладожским озером Фото: СОЦСЕТИ

- Северное сияние и восход луны, Ленобласть, Пятиречье, - поделилась фотографией местная жительница в группе "Северное сияние Спб Ленобласти".

Другие снимки загадочного свечения появились в Telegram-канале "Астро Фото Болото". Опубликованные там фотографии были сделаны на Финском заливе, а также Ладожском озере.

Таинственный свет озарил небо Фото: СОЦСЕТИ

Глядя на такую красоту, буквально захватывает дух, а в голове рождаются ассоциации с волшебными сказами и легендами народов севера. Так, например, викинги считали, что свечение - это отражение душ дев, индейцы Аляски верили, что северное сияние – танцы душ умерших.

Ходят легенды, что это души умерших Фото: СОЦСЕТИ

Северное сияние, как правило, можно наблюдать с октября по март. Оно возникает после выброса частиц на Солнце.