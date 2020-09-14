Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 сентября 2020 года: Ни одного умершего и 199 зараженных

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 14 сентября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" продолжает освещать все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Ситуация с пандемией в городе выглядит стабильно. Хоть и ходят слухи о второй волне эпидемии, однако число новых заболевших пока что не сильно пошло вверх. Так, по данным на 14 сентября 2020 года за последние сутки инфекция выявлена еще у 199 человек.

- С начала эпидемии в Петербурге коронавирусом заразились 39 475 человек. При этом полностью выздоровели уже 27 190 пациентов, из них 100 за последние сутки. Число жертв инфекции достигло 2 650 человек. За предыдущий день не зафиксировано ни одной смерти, - сообщили в Оперативном штабе по COVID-19.

Данные о коронавирусе в Петербурге / Фото: Яндекс

При этом жертвами коварной инфекции становятся не только пожилые горожане, но и молодые. Накануне было зарегистрировано 20 случаев смерти от коронавируса. Среди умерших – 11 мужчин от 32 до 88 лет, 9 женщин от 63 до 88 лет. Пациенты скончались с 05 по 12 сентября 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, стала пневмония.

Ситуация по Ленинградской области выглядит следующим образом: всего в регионе заболели 7 301 человек, 36 за последние сутки, выздоровели всего 5 228 человек, скончались 87.