В Санкт-Петербурге послушника больше 10 часов пытаются снять с крыши Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу лавры Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге спасатели и сотрудники полиции пытаются снять с крыши Александро-Невской лавры неадекватного мужчину. Предварительно, забравшийся на здание - послушник по имени Сергей. Мужчина около месяца работал в лавре, ночью он неожиданно вышел на крышу и отказался возвращаться. Оперативные службы сразу же прибыли к месту происшествия. Сейчас они до сих пор пытаются договориться с ним, чтобы он слез.

- Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно, ему потребуется медицинская помощь.

По словам очевидцев, они видели в руках мужчины нож. Полиция проверяет эту информацию.

По словам сотрудника лавры, он залез на крышу, потому что его якобы хотят убить.