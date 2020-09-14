Самое теплое 14 сентября за последние 10 лет наступило в Санкт-Петербурге в 2020 году

Рекордно теплое 14 сентября за последние 10 лет зафиксировали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге погода установила настоящий рекорд. Понедельник, 14 сентября 2020 года, стал самым теплым за последние 10 лет синоптических наблюдений. Возможно, это один из таких последних благоприятных дней перед затяжной осенью.

- Сегодня будет самое теплое 14 сентября за 10 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет плюс 18 градусов по Цельсия, - сообщил сервис "Яндекс".

Как отметил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус, в понедельник на погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона, распространяющийся с запада. Несмотря на то, что в течение дня ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Однако ветер останется довольно сильным и порывистым - 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров в секунду. Но это значительно слабее по сравнению с шквальным ветром в воскресенье, когда попадало много деревьев и дорожных знаков.

При этом, как отмечают синоптики, уже на этой неделе в Петербурге резко похолодает. Во второй половине недели ожидается, что температура воздуха днем опустится до 10 градусов тепла.