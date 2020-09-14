«Брат Семака – монах, а сестра Пьехи - организатор концертов». Чем занимаются и как выглядят родственники звезд

Сергей Семак человек верующий, более того, один из его братьев - священнослужитель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласитесь, всегда интересно побольше знать о людях, которые многого добились в жизни. Как они живут вне сцены и камер, где отмечают праздники и с кем навсегда связаны кровными узами. «Комсомолка» разузнала о малоизвестных братьях и сестрах петербургских звезд. О тех, кто постоянно находится в тени своих знаменитых родственников.

Стас Пьеха и сестра Эрика

Вот уже на протяжении 6 лет правая рука 40-летнего певца Стаса Пьехи – его 34-летняя сестра Эрика.

- У нас очень хорошие и тесные взаимоотношения. Вместе занимаемся делами наркологической клиники и моими концертами. Она делает видео, инсталляции, работает со светом. Прелесть в совместной работе с родственниками это то, что они относятся к тебе искренне, не хотят нажиться. Бывает, конечно, и по-другому. Мне повезло, - рассказал корреспонденту «КП» Стас Пьеха.

А еще Эрика очень эффектная и красивая. Несмотря на то, что дети у Илоны Броневицкой от разных отцов, все получились как на подбор! Дочь она родила от второго супруга - композитора Юрия Быстрова. За плечами у Эрики Московский архитектурный институт. По образованию она архитектор и дизайнер интерьеров. По словам артиста, сестра отлично играет на фортепиано, рисует и увлекается садоводством. К слову, у нее есть 6-летняя дочь Василиса, которая унаследовала от своих звездных родственников отличный голос и прекрасную внешность.

Музыкальная семья Корнелюк

Наталья Корнелюк – сестра знаменитого композитора, создавшего хит «Город которого нет/Бандитский Петербург», 57-летнего Игоря Корнелюка. Если приглядеться на их совместное фото, то видно, что они внешне очень друг на друга похожи. И внутренне тоже: Наталья, как и ее звездный брат, музыкант. Уже долгое время она преподает в школе.

- Наташа старше меня на три года. Живет в Бресте, в Беларуси, откуда я родом. Мы хорошо общаемся, ездим друг к другу в гости. Правда у нее получается чаще. Мне удается приехать на родину реже. Хотел этой весной, но из-за пандемии не получилось, - признался Корнелюк.

Наталья - старшая сестра Игоря Корнелюка.

По его словам, в детстве они дружили, и благодаря сестре в школе ему было просто:

- Ни разу не учил стихотворения. Потому что знал их уже давно наизусть. Сестра постоянно ходила по комнате и тысячу раз проговаривала: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром. Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?» И текст само собой запоминался.

Многодетные браться актрисы Мельниковой

А вот актрису Анастасию Мельникову ( играла в "Улицах разбитых фонарей" Анастасию Абдулову и в "Спасти Ленинград" - мать Насти Марию Николаевну) окружают настоящие защитники.

- У меня два родных брата: старший Олег – практикующий хирург-онколог, кандидат медицинских наук. У него большая семья – 5 детей. И младший Александр. Он юрист и тоже многодетный отец - у него трое детей. Мы ежедневно общаемся. Если не получается из-за занятости встретиться, то созваниваемся по телефону. Как они реагируют на то, что у них известная сестра? Они меня очень любят, - рассмеялась артистка.

Олег Мельников - один из братьев актрисы Анастасии Мельниковой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В семье Мельниковых все дружат с юмором и любят повеселиться. Актриса уверят, что когда они все вместе собираются, хохот стоит постоянно. И как бы им тяжело не было, первое с чего всегда начинаются ее разговоры с братьями - с вопроса: «ну что смешного сегодня было?»

- И только потом каждый уже рассказывает, где и как у него болит, - поделилась она.

У тренера Семака младший брат ушел в монастырь

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вырос в многодетной семье. У него четыре родных брата. Двое из них – Андрей и Николай – занимались профессиональным футболом. Но ничего дельного с этого не вышло. Признание и успех пришли только к Сергею.

Если посмотреть на то, как живет его семья, - частные школы, брендовая одежда и дорогие путешествия, складывается впечатление, что все приближенные к ним люди ведут точно такой же образ жизни. Но это далеко не так! Младший брат главного зенитовца Николай принял монашеский постриг и уже давно живет в Антониево-Дымском мужском монастыре под Тихвином. Отец Александр, так теперь его зовут, как две капли воды похож на известного спортсмена. Правда носит бороду, в отличие от него. Все это не мешает братьям поддерживать хорошие отношения.

У Сергея Семака младший брат - священнослужитель. Фото иеромонаха Александра (Николая Богдановича) с сайта globus.aquaviva.ru. Фото: Артем КИЛЬКИН

В одном из своих интервью Сергей Богданович сказал, что для него это очень важный человек, и он очень рад, что так сложилось.

Малафеев пристроил родственника в свое агентство по недвижимости

Мало кто знает, но старший брат экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева в прошлом тоже футболист. 45-летний Сергей Малафеев попал в «Зенит» раньше, чем его легендарный родственник. Но больших успехов там не достиг. После окончания карьеры футболиста он работал судьей. Сейчас трудится в агентстве недвижимости брата.

Вячеслав и Сергей внешне очень похожи. Судя по социальным сетям, они хорошо общаются и часто собираются вместе на праздники. Полгода назад старший Малафеев связал себя узами брака с педагогом-дефектологом по имени Снежана. Прежде чем решиться на этот шаг пара была в отношениях почти 5 лет.