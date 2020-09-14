«Матвей - живи»: Школьник из Санкт-Петербурга стал раздавать листовки, чтобы спасти восьмимесячного брата

11-летний мальчик раздает листовки на улице Петербурга, чтобы спасти жизнь маленького брата / Фото: ВК Анна Безуглая

В центре Санкт-Петербурга можно встретить большого плюшевого медведя. С первого взгляда кажется, что это обычный промоутер. Но на самом деле под костюмом прячется 11-летний Артем. Мальчик раздает на улице листовки, чтобы спасти своего маленького брата Матвея.

- 25 декабря 2019 года в нашей семье родился долгожданный сынок, наш Матвей. Он родился здоровым, доношенным ребенком. Пол года назад мы жили обычной жизнью, как живут миллионы семей в нашей стране. Ничего не предвещало беды, - рассказали родители малыша в социальных сетях.

У Матвея редкий диагноз, для лечения которого нужен очень дорогостоящий укол / Фото: ВК Анна Безуглая

Мальчику поставили редкий диагноз - спинальная мышечная атрофия. При этом заболевании у малыша производится маленькое количество белка, которое необходимо для сохранения двигательных нейронов. Поэтому Матвей не может самостоятельно сидеть, держать голову. В последствии появляются проблемы с глотанием.

Спасти мальчика можно, но для этого ему необходим укол лекарством, которое стоит 160 миллионов рублей. Вакцина нужна до тех пор, пока малышу не исполнится 2 года.

Артем поступил как настоящий герой и приложил все усилия, чтобы помочь собрать деньги для братика / Фото: ВК Анна Безуглая

Родители Матвея обратились в благотворительные фонды, которые взялись помогать собирать деньги для мальчика. Его любящий старший брат Артем тоже не остался в стороне. Когда активисты фонда предложили раздавать листовки в центре города, старший брат поступил как настоящий герой и первым вызвался это делать. Не раздумывая надел костюм очаровательного мишки и пошел раздавать листовки, в надежде, что хоть кто-то откликнется и поможет его семье собрать деньги.

Сейчас на лечение Матвея собрано уже более 6,6 миллионов рубле, но нужно еще 153 миллиона. Все желающие помочь малышу обрести здоровую и полную счастья жизнь могут перечислить любую сумму по реквизитам указанным в официальной группе.