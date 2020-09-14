Петербургские ученые создали «таблетку от страха»

Именно так выглядит "Таблетка от страха" для сердечников. Фото: ЛЭТИ

Петербургские ученые из университета ЛЭТИ создали прибор, который позволяет пациентам с нарушением сердечно-сосудистой системы контролировать свое состояние в режиме онлайн. Аппарат предупреждает больного о критическом ухудшении здоровья и позволяет не пребывать в постоянном чувстве боязни, как бы что не случилось. Поэтому миниатюрный прибор и прозвали «таблеткой от страха».

- Фактически, «Кардиоскрин» – это таблетка от страха: люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями обоснованно переживают за свое здоровье и боятся безболевой патологии, которую они могут не заметить, - приводит слова Профессора кафедры радиотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александра Красичкова пресс-служба университета.

Другими словами, «Кардиоскрин» регистрирует идущие от сердца сигналы и сообщает о критической ситуации, которую сам больной может просто не заметить.

Прибор же увидит опасный момент и подаст сигнал о необходимости снизить нагрузку на сердце, отдохнуть или обратиться к врачу для более серьезного обследования и лечения.

Сам прибор был представлен в числе других разработок ЛЭТИ на форуме «Армия-2020» и уже заинтересовал не только гражданских, но и военных.