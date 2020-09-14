Образец деревянного зодчества: В Петербурге сохранят дачу, где гостил Владимир Маяковский

Дачу в Левашово, где в 1918 году гостил Маяковский, законсервируют. Фото: gov.spb.ru

В поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга занялись сохранением старинной дачи. Образец деревянного зодчества прошлого столетия долгие годы находился в плачевном состоянии. В 2016-м здание включили в список объектов культурного наследия. И примечательно оно не только своим архитектурным обликом. На заброшенной ныне даче когда-то отдыхал сам Владимир Маяковский. И многие путеводители относят это здание к местам, связанным с поэтом в Петербурге. Чтобы не потерять обветшалый дом, его решили законсервировать. Но прежде чем за работу возьмутся специалисты, на территорию пришли волонтеры.

– Волонтеры проводят предварительную работу, которая необходима перед тем, как придут специалисты и непосредственно займутся консервацией, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Елена Кузнецова. – Первая задача – это уборка территории от мусора и от той самосевной растительности, которая создает влажный климат, тем самым разрушая памятник деревянного зодчества.

Предварительные работы на территории провели волонтеры. Фото: ВООПИиК.

В прошедшие выходные «спасать» дачу в Левашово собрались порядка ста волонтеров проекта «Открытый город». Такой субботник на даче будет не один. Кстати, добровольцы участвуют в акции в рамках нацпроекта «Культура». А ведь еще несколько лет назад петербуржцы боялись, что уникальный дом будет утрачен.

– Эта дача известна тем, что, по некоторым историческим источникам, в ней проводил лето 1918 года Владимир Маяковский вместе Лилей Брик, – добавляет Елена Кузнецова.

Около сотни волонтеров помогают сохранить старинную дачу в Левашово. Фото: ВООПИиК.

Кроме того, считается, что именно здесь Маяковский начал работу над поэмой «Мистерия-буфф». Больше чем за сто лет существования, здание на улице Чкалова в Левашово успело побыть и санаторием, и жилым домом, и детским садом, и даже поликлиникой. Когда планируют завершить консервацию, еще не известно. Сначала реставраторам предстоит разработать проект работ. Известно, что здание принадлежит Росимуществу. Еще до того, как оно было объявлено памятником, его пытались продать, однако покупателя не нашлось.