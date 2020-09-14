Закону уже 24 года: Смольный напомнил «бродячим артистам», что уличные выступления надо согласовывать

"Зачищать" музыкантов никто не собирается Фото: Олег ЗОЛОТО

Порой прогулка по Невскому проспекту превращается в импровизированный концерт, где песни всех популярных групп в исполнении уличных музыкантов звучат одновременно. Вот кто-то надрывается над цоевской «Кукушкой», через метров сто народ пляшет под репертуар «Зверей», а еще через квартал доносятся хиты Шевчука.

И неудивительно, что такая какофония и толпы возбужденных поклонников изрядно достали жителей близлежащих домов. В результате они нажаловались на шум полиции, и стражи порядка начали массовые задержания «бродячих артистов». Музыканты и их поклонники уже было взбунтовались, мол, Петербург лишают его изюминки! Но все не так печально – Смольный готов сотрудничать. А потому еще раз напомнил музыкантам правила, которые следует соблюдать, направляясь петь на Невский проспект.

Фишка Петербурга

Поклонники петербургской группы «Штрудель» всегда знают, где послушать любимых исполнителей. Музыканты уже три года поют на одном и том же месте – на пересечении Невского проспекта и улицы Думской. Как рассказывает основатель и барабанщик коллектива Станислав Коптев, сейчас, из-за пандемии, выступать на улицах стали реже. А тут еще и эти «облавы»…

- Последний раз у нас была ситуация, когда нашего басиста полицейские попросили проехать с ними, - делится Станислав. - Ему выдали только письменное предупреждение за то, что играем на улицах. Никакого штрафа не было. Я знаю ребят, которые игнорировали такие предупреждения и не брались ничего менять. А теперь возмущаются, что у них инструменты отбирают.

Группа "Штрудель" уже три года играет на одном и том же месте. Фото: страница группы "Штрудель" "ВКонтакте"

Вместе с музыкантами возмущаются и их поклонники. Ведь многие считают стихийные концерты фишкой Петербурга, которая придает городу особую атмосферу. По словам Станислава, с творческой точки зрения исполнители живут весьма вольготно: ведь за их репертуаром никто не следит. Да и места выступлений регламентируются только внутренними договоренностями.

- Если ты новичок и пришел на какое-нибудь знаковое место, будь готов, что в любой момент может появиться группа, которая поет здесь уже много лет, и тебе придется уйти, - улыбается Станислав. – Конечно, место за ними не закреплено, и поэтому обычно новички берут у таких артистов телефон и каждый раз узнают, а свободна ли точка. Так все вливаются в эту жизнь.

Концертам быть! Но с разрешения

Жалобы на уличных музыкантов посыпались в полицию с начала осени. только в первые 10 дней сентября полицейские задержали как минимум 20 человек. И всех – по жалобам жителей, которые сетовали на шум и столпотворение. Однако, как пояснили в Комитете по культуре, полностью зачищать центр Северной столицы от «бродячих артистов» никто не собирается. Музыкантов просят лишь согласовать свои выступления.

Музыкантов просят согласовывать свои выступления. Фото: страница группы "Штрудель" "ВКонтакте"

- Такие правила у нас действуют с 1996 года. И выполняют их меньше 10 коллективов, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе комитета. – На самом деле, ничего сложного нет. Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно отправить обращение либо нам, либо в районную администрацию.

В комитет по культуре следует обращаться, если уличный концерт охватывает более двух районов, а предположительное количество зрителей может достичь 500 человек. Также комитет примет вашу заявку, если вы планируете выступать в таких местах, как Дворцовая и Исаакиевская площади, площади Искусств, Островского и Декабристов, а также на Невском проспекте, Стрелке Васильевского острова и на территории перед Ледовым дворцом. В остальных случаях поможет районная администрация.

Музыканты «Штруделя» такую заявку отправили и уже получили ответ – с 18 сентября их концерты разрешены на их любимом месте с 16.00 до 22.00. Однако исполнителей мучит один вопрос: почему при выдаче разрешения никто не смотрит на то, насколько качественно играет группа и что она поет.

- Вот бы было здорово, если бы они еще и по творчеству отбор делали. А тор получается, что любой, играющий под гитарку Цоя в переходе, может получить такой допуск. Нехорошо, - сетует Станислав.